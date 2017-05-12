احتفل المركز الثاني والعشرون لتعليم الكبيرات بتبوك بمناسبة نهاية العام الدراسي الحالي 1438/1437 وذلك بحضور قائدة المركز سميرة هرشان وجميع معلمات وإداريات ودارسات المركز ، وقامت قائدة المركز والمعلمة شيخة العنزي بتوزيع النتائج والهدايا على الدارسات ، وأقامت الدارسات بوفيها مفتوحا تبادلن خلاله التهاني والتبريكات بهذه المناسبة . .
المركز الثاني والعشرون لتعليم الكبيرات بتبوك يحتفل بنهاية العام الدراسي
المركز الثاني والعشرون لتعليم الكبيرات بتبوك يحتفل بنهاية العام الدراسي
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - منيفة العنزي
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