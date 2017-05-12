أصدر معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي قراراً يقضي بتمديد تكليف كل من :
1- الأستاذ إبراهيم بن يحيى النجيم ، مديراً عاماً للخدمات العامة بالقطاعين ، لمدة عام واحد .
2- الأستاذ سعود بن ناصر الحقباني ، مديراً عاماً لمركز الاتصالات الإدارية بالقطاعين ، لمدة عام واحد .
3- الأستاذ أحمد بن حمود الفريح ، مديراً عاماً للميزانية بالتعليم العام ، لمدة عام واحد .
4- الأستاذ عبدالمحسن بن سليمان السلوم ، مديراً عاماً للشؤون المالية بالتعليم العام ، لمدة عام واحد .
5- الأستاذ محمد بن ثنيان العنزي مديراً عاماً للشؤون المالية بالتعليم العالي ، لمدة عام واحد .
6- الأستاذ راشد بن إبراهيم العرف ، مديراً عاماً للمستودعات بالتعليم العالي ، لمدة عام واحد .
7- الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن السويدان ، مديراً عاماً للمستودعات العامة بالتعليم العام ، لمدة عام واحد .
كما أصدر معاليه قراراً يقضي بتكليف كل من :
1- الأستاذ فهد بن عبدالله الخليفة ، مديراً عاماً لمراقبة المخزون بالقطاعين ، لمدة عام واحد .
2- الأستاذ هملان بن علي الهملان ، مديراً عاماً للمشتريات بالقطاعين ، لمدة عام واحد .
3- الأستاذ أحمد بن نايف العتيبي ، مديراً عاماً للميزانية بالتعليم العالي ، لمدة عام واحد .
” العاصمي ” نائب وزير التعليم يصدر قراراً بتكليف وتمديد تكليف عدد من المسئولين في الوزارة
صحيفة التعليم الالكترونية : متابعات - التحرير
أصدر معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي قراراً يقضي بتمديد تكليف كل من :
أصدر معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي قراراً يقضي بتمديد تكليف كل من :
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