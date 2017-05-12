افتتح معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى صباح اليوم الخميس في القاعة الكبرى بمبنى الوزارة ورشة عمل مبادرة البحث والتطوير بالمملكة العربية السعودية والتي نظمها مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم بحضور معالي نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن العاصمي ومشاركة خبراء في البحث العلمي والتطوير من الجامعات والجهات ذات العلاقة ، وأكد العيسى في كلمته الافتتاحية على أهمية إيجاد تحالفات علمية وبحثية مع مراكز الأبحاث العلمية الدولية التي يمكن من خلالها الاستفادة من الخبرات الدولية في مختلف المجالات العلمية التي تهم التنمية في المملكة في المرحلة المقبلة ، داعياً إلى قياس المستهدفات الأساسية والمخرجات المتوقعة لمبادرة البحث والتطوير بالمملكة ، حتى عام 2020 وهو ما يشكل تحد كبير أمام المشاركين في ورشة العمل .
وقال العيسى نسعى أن تخدم هذه المبادرة قطاع البحث العلمي في الجامعات السعودية بطريقة مختلفة عن البرامج التي نفذت بها خطط البحث العلمي في الجامعات بحيث يكون لهذه المبادرة تأثير حقيقي في تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى أبحاث تطبيقية تخدم الاقتصاد الوطني .
وأضاف أن الجامعات لديها برامج لدعم البحث العلمي دعمت في فترات سابقة بشكل مباشر أو من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، وهو ما حقق لها كثير من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بمستوى النشر العلمي ، والأكاديمي، والبحثي ما جعل عدد من الجامعات السعودية تتبوأ مكانة متقدمة في هذا المجال في السنوات القليلة الماضية .
وأضاف العيسى أن بناء منظومة البحث العلمي لا تقف عند صدور عدد من براءات الاختراع للجامعات السعودية بل تتجاوزها إلى تحويل البحث العلمي إلى منتجات اقتصادية يكون لها دور في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص ، أو من خلال إيجاد منتجات وشركات اقتصادية تستطيع أن تضيف إضافة علمية واقتصادية في منظومة الاقتصاد الوطني .
مشيراً إلى حاجة الورشة لبلورة كافة العناصر الأساسية كوضع المعايير اللازمة لتطبيق هذه المبادرة لنتعرف على كيف سيتم دعم البحوث وماهي المعايير التي سيتم من خلالها هذا الاعتماد
من جهته أكد المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم د. محمد بن محسن الحارثي على أن رؤية المملكة 2030 جعلت البحوث العلمية والدراسات التطويرية في طليعة أولوياتها ، ومحاورها الرئيسية ، مؤكداً على أن مبادرة البحث والتطوير بالمملكة تأتي كأحد المبادرات الواعدة لوزارة التعليم في برنامج التحول الوطني 2020 م .
نظمها مكتب تحقيق الرؤية
” مبادرة البحث والتطوير بالمملكة ” ورشة عمل برحاب الوزارة بحضور ” العيسى “
صحيفة التعليم الالكترونية : الرياض
افتتح معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى صباح اليوم الخميس في القاعة الكبرى بمبنى الوزارة ورشة عمل مبادرة البحث والتطوير بالمملكة العربية السعودية والتي نظمها مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم بحضور معالي نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن العاصمي ومشاركة خبراء في البحث العلمي والتطوير من الجامعات والجهات ذات العلاقة ، وأكد العيسى في كلمته الافتتاحية على أهمية إيجاد تحالفات علمية وبحثية مع مراكز الأبحاث العلمية الدولية التي يمكن من خلالها الاستفادة من الخبرات الدولية في مختلف المجالات العلمية التي تهم التنمية في المملكة في المرحلة المقبلة ، داعياً إلى قياس المستهدفات الأساسية والمخرجات المتوقعة لمبادرة البحث والتطوير بالمملكة ، حتى عام 2020 وهو ما يشكل تحد كبير أمام المشاركين في ورشة العمل .
افتتح معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى صباح اليوم الخميس في القاعة الكبرى بمبنى الوزارة ورشة عمل مبادرة البحث والتطوير بالمملكة العربية السعودية والتي نظمها مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم بحضور معالي نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن العاصمي ومشاركة خبراء في البحث العلمي والتطوير من الجامعات والجهات ذات العلاقة ، وأكد العيسى في كلمته الافتتاحية على أهمية إيجاد تحالفات علمية وبحثية مع مراكز الأبحاث العلمية الدولية التي يمكن من خلالها الاستفادة من الخبرات الدولية في مختلف المجالات العلمية التي تهم التنمية في المملكة في المرحلة المقبلة ، داعياً إلى قياس المستهدفات الأساسية والمخرجات المتوقعة لمبادرة البحث والتطوير بالمملكة ، حتى عام 2020 وهو ما يشكل تحد كبير أمام المشاركين في ورشة العمل .
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