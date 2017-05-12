أكملت إدارة تعليم الرس ترتيباتها لاستقبال أكثر من ٣٠ ألف طالب وطالبة قبل بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 1437-1438 هـ، حيث حرصت القيادات واللجان التعليمة بالإدارة والمدراس، على تهيئة البيئة والأجواء التربوية المناسبة لاستقبال الطلاب والطالبات، الذين سيؤدون اختبارات نهاية العام الدراسي.
وقد كرّست لجان الاختبارات في الميدان التربوي والمدارس جهودها خلال الأيام الماضية على تهيئة وتجهيز القاعات والتحقق من جاهزيتها وتشكيل اللجان وتطبيق لائحة الاختبارات, بما يكفل توفير أجواء تربوية هادئة ومناسبة لتأدية الطلاب والطالبات اختباراتهم.
في حين وجه سعادة مدير التعليم بالإنابة الأستاذ: خالد جايز الحربي بتكثيف الزيارات الميدانية، للوقوف على سير الاختبارات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ومتابعة انتظام الدراسة في المرحلة الابتدائية, وإنهاء جميع ما يتعلق بتقييم مهارات الطلاب والطالبات ومتابعة تنفيذ المراحل العلاجية، والوقوف على واقع المدارس وسير العمل فيها، ورصد الصعوبات التي قد تواجه قادة الميدان، مع التأكيد على ضرورة توفير الهدوء والاستقرار والأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لأداء الاختبارات.
الجدير بالذكر أن اختبارات المرحلة الثانوية للنظام الفصلي انطلقت يوم أمس الأربعاء 14-8-1438هـ؛ فيما تبدأ اختبارات طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة ونظام المقررات في المرحلة الثانوية يوم الأحد القادم ١٤٣٨/٨/١٨هـ
تعليم الرس ينهي استعداداته للاختبارات النهائية لهذا العام
صحيفة التعليم الالكترونية : القصيم
أكملت إدارة تعليم الرس ترتيباتها لاستقبال أكثر من ٣٠ ألف طالب وطالبة قبل بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 1437-1438 هـ، حيث حرصت القيادات واللجان التعليمة بالإدارة والمدراس، على تهيئة البيئة والأجواء التربوية المناسبة لاستقبال الطلاب والطالبات، الذين سيؤدون اختبارات نهاية العام الدراسي.
أكملت إدارة تعليم الرس ترتيباتها لاستقبال أكثر من ٣٠ ألف طالب وطالبة قبل بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 1437-1438 هـ، حيث حرصت القيادات واللجان التعليمة بالإدارة والمدراس، على تهيئة البيئة والأجواء التربوية المناسبة لاستقبال الطلاب والطالبات، الذين سيؤدون اختبارات نهاية العام الدراسي.
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