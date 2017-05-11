أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن البدء في استقبال طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات ابتداءً من اليوم الخميس الموافق ١٥ / ٨ / ١٤٣٨هـ وحتى يوم الاثنين ٢٦ / ٨ / ١٤٣٨ هـ
هذا وقد صرح مدير إدارة شؤون المعلمين الأستاذ / سلمان السلمي بأن التقديم سيكون متاحًا لجميع المعلمين والمعلمات عبر نظام نور الإلكتروني عن طريق حساب المعلم/ ـة في النظام في الفترة المحددة بعد اختيار وتحديد المعلم / ـة لرغباته ، مبينًا بأن النظام سيقبل تسجيل عشرين رغبة لكل معلم /ـة ويستطيع راغب النقل الداخلي اختيار مدرسة بعينها أو اختيار شريحة صغرى أو الجمع بينهما
وبين بأن هذه الفترة هي للتقديم لحركة النقل الداخلي وتسجيل الرغبات والحذف والإضافة وأن النظام سيغلق في يوم الاثنين ٢٦ / ٨ / ١٤٣٨ هـ ولا يمكن بعد هذا التاريخ إجراء أي تعديل أو حذف أو إضافة حيث ستتاح الطباعة من تاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ وحتى تاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٣٨ هـ
وأضاف السلمي بأن طالبي النقل الخارجي باستطاعتهم أن يتقدموا بطلب للنقل الداخلي وسيستبعد طلبهم للنقل الداخلي في حال تم نقلهم في حركة النقل الخارجي
كما أوضح بأن بإمكان الجميع معرفة مواقع المدارس وبياناتها عبر الخارطة المدرسية المعدة من قبل إدارة التخطيط المدرسي بالإدارة مشيرًا بأن كل هذه الخطوات والإجراءات تحظى باهتمام ورعاية ومتابعة شخصية من قبل سعادة المدير العام الأستاذ / محمد بن مهدي الحارثي ومساعده للشؤون المدرسية الأستاذ / محمد بن أحمد المدخلي
وأن توجيهاتهما في ذلك صريحة ببذل المزيد من الجهود التي تسهم في راحة جميع المعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي وبما يحقق المصلحة التعليمية؛ لتحقيق مستوى جيد من الاستقرار النفسي والبدني؛ وليكون ذلك خير معين لهم في أداء الرسالة وزيادة الإنتاجية وحسن العطاء.