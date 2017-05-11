برعاية مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية الاستاذ محمود بن عبد الله القويحص وبحضور مدير العلاقات العامة بشركة بنده للتجزئة الاستاذ طلال بن عيد اللويحق ومدير إدارة التربية الخاصة الأستاذ عبدالرحيم بن عبد الرحمن آل الشيخ ومساعدي مدير إدارة التربية الخاصة الاستاذ محمد بن زيد المحسن والاستاذ أنور بن محمد الصقعبي ومشرفو إدارة التربية الخاصة إضافة إلى مجموعة من مشرفي أسواق شركة بندة ، نظمت إدارة التربية الخاصة بالرياض احتفالية ختامية لطلاب التدريب الميداني للبرنامج التأهيلي للتربية الفكرية لمرحلة ما بعد المتوسطة والذين أتموا تدريبهم الميداني بأسواق شركة بنده لمدة فصل دراسي كامل في مسرح مدارس المدينة الأكاديمية.
وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلا ذلك آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب يزيد البكر من برنامج التربية الفكرية بثانوية المعتمد بن عباد ، ثم عرض مرئي لأعمال الطلاب في أسواق بندة شمل لقاءات حملت طابع الحماس والرغبة في العمل ، ثم القى مساعد مدير عام تعليم الرياض الأستاذ محمود القويحص كلمة شكر فيها الجهود التي تبذلها إدارة التربية الخاصة بالرياض للارتقاء بالعمل وتهيئة الطلاب للعمل المهني . كما شكر مساعد المدير العام لشركة بنده للتجزئة على تعاونهم البناء في تدريب طلاب التربية الفكرية بأسواقهم كما قدم الشكر لمدارس المدينة الاكاديمية ممثلة بمالكها ورئيس مجلس ادارتها الدكتور عبد الرحمن الحبيب على استضافتها لهذا المحفل .
وأهاب القويحص من الجميع التكاتف من أجل التطوير المهني لهذه الفئة من المجتمع الغالية بحيث لا يكونوا عالة على غيرهم وأن يعيشوا عيشة كريمة وطبيعية مشيدا بهذه الاتفاقية وأنها تأتي متوافقة مع رؤية المملكة 2030 وقال أنه يتمنى من مؤسسات القطاع الخاص الاحتذاء ببندة في خلق شراكات مجتمعية بشأنها خدمة بلادنا الحبيبة.
ثم بدأ التكريم بتكريم مشرفي اسواق شركة بنده وتم تسليمهم شهادات شكر ، كما تم تكريم المعلمين المشرفين على التدريب وتسليمهم كذلك لشهادات الشكر ، بعد ذلك تم تكريم جميع الطلاب الذين اتموا تدريبهم في فروع شركة بندة وبلغ عددهم ( 112) طالباً متدرباً وتم توظيف 49 منهم في أسواق بندة.
وفي ختام الحفل كرم مساعد المدير العام للشؤون التعليمية كلا من شركة بندة على تعاونها لاستقطاب الطلاب وتدريبهم وتهيئتهم لسوق العمل، ومدارس المدينة الاكاديمية الاهلية لاستضافتها الحفل ثم التقطت الصور التذكارية.