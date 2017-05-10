أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، أن وزارة التعليم تعمل حاليًا على إصدار قرار تعيين مرشحي الرياضيات الدفعة الأولى، مشيرًا أن مباشرتهم ستكون بدءًا من يوم الأحد المقبل في إدارات التعليم الموجَّهين إليها في مختلف مناطق المملكة .
متحدث وزارة التعليم : يجري العمل حاليا ﻹصدار قرار تعيين الدفعة الأولى من مرشحي الرياضيات
متحدث وزارة التعليم : يجري العمل حاليا ﻹصدار قرار تعيين الدفعة الأولى من مرشحي الرياضيات
صحيفة التعليم الالكترونية : متابعات - التحرير
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