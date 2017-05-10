قام وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بزيارة شركة أرامكو لما وراء البحار ، والتي اتخذت من لاهاي في هولندا مقراً لها حيث كان في استقباله رئيس الشركة المهندس عادل العبدالكريم ومديري العموم في الشركة.
واطلع العيسى على عرض متكامل عن نشاط الشركة والاستراتيجية التي تعمل في مساراتها، والتقى ببعض مبتعثي أرامكو في هولندا وحثهم على المثابرة والجد في تحصيلهم العلمي، مقدماً شكره لسعادة رئيس الشركة على حسن الاستقبال، متمنياً لهم النجاح وتحقيق الأهداف.
الجدير بالذكر أن الشركة تشرف على جميع استثمارات شركة أرامكو السعودية في الخارج ولها فروع في بعض الدول ككوريا الجنوبية وبريطانيا وفرنسا وغيرها ، وقد حققت الشركة نجاحات كبيرة في توثيق العلاقات الدولية مع الشركات العالمية وشركة أرامكو السعودية.
حضَر اللقاء سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في هولندا الاستاذ عبدالعزيز أبوحيمد وسعادة د.سالم بن محمد المالك المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي وكذلك سعادة د.منير العتيبي الملحق الثقافي في هولندا وبلجيكا والأستاذ ناصر العثمان السكرتير الخاص للوزير.
وزير التعليم يزور شركة أرامكو لما وراء البحار في هولندا
صحيفة التعليم الالكترونية : متابعات
قام وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بزيارة شركة أرامكو لما وراء البحار ، والتي اتخذت من لاهاي في هولندا مقراً لها حيث كان في استقباله رئيس الشركة المهندس عادل العبدالكريم ومديري العموم في الشركة.
قام وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بزيارة شركة أرامكو لما وراء البحار ، والتي اتخذت من لاهاي في هولندا مقراً لها حيث كان في استقباله رئيس الشركة المهندس عادل العبدالكريم ومديري العموم في الشركة.
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