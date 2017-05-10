رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران مساء أمس , حفل جائزة التفوق العلمي بتعليم المنطقة في قاعة الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات بحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم الدكتور نياف الجابري.
في بداية الحفل دشن سمو نائب أمير المنطقة المعرض التعليمي للمبادرات التعليمية الذي تضمن ركنا لمسابقة “ابن الشهيد ابني” ومركزا لصناع الأعمال ، بعدها شرف سموه الحفل الخطابي لجائزة التفوق العلمي, حيث ألقى مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي كلمة, أكد فيها أن توجيهات القيادة الرشيدة تدعو إلى الحرص على الارتقاء بمستوى التعليم والسعي الحثيث لتبصير عقول الطلاب والطالبات نحو التعلم, كما نوه الدكتور حكمي بالرعاية الكريمة والدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وعنايته بالتعليم تخطيطا وتنفيذا وتطويرا وتقويما ومتابعة,كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز على ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بتكليف سموه نائبا لأمير المنطقة,وبارك مدير عام التعليم هذا التفوق لأبنائه وبناته وأهلهم مقدما شكره لقادة وقائدا المدارس والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات الذين عملوا خلال العامين الماضيين بكل تفان وإخلاص وأظهروا الالتزام بالعمل والحرص على أداء واجبهم رغم الظروف التي بها المنطقة, موجها خالص الدعوات لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي لحماية الوطن وردع المعتدي,بعدها ألقى الطالب عبدالمحسن آل سوار كلمة الطلاب المتفوقين,ثم قدم نخبة من طلاب وطالبات التعليم أوبريتا وطنيا بعنوان “قناديل المعالي” من كلمات نبهان الودعاني وإخراج رئيس قسم النشاط الثقافي سعيد آل مرضمة, بعدها تفضل سمو الأمير تركي بن هذلول بتكريم المتفوقين والجهات الحكومية الداعمة لمسيرة التعليم بالمنطقة.