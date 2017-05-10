أقام قسم التربية الخاصة في إدارة التعليم بمحافظة الرس حفل ختام أنشطة وبرامج القسم بحضور مدير التعليم بالانابة خالد جايز الحربي والمساعد للشؤون التعليمية سليمان بن محمد السحيم ورؤساء الأقسام بالإدارة في قاعات الشؤون التعليمية صباح يوم أمس الثلاثاء 1438/8/13هـ.
وكُرِّم خلال الحفل المتعاونون من المدارس وقاداتها والمعلمين والطلاب المشاركين في البرامج والمسابقات التي أقامها القسم في هذا العام الدراسي37-1438هـ.
وكُرِّم خلال الحفل المتعاونون من المدارس وقاداتها والمعلمين والطلاب المشاركين في البرامج والمسابقات التي أقامها القسم في هذا العام الدراسي37-1438هـ.