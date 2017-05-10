رعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية خريجي معهد العاصمة النموذجي الحفل الختامي ومسيرة الخريجين للمعهد لعام 1437-1438هـ الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي مساء أمس الثلاثاء.
وبعد السلام الوطني بدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم للطالب عبدالعزيز الشريف ، ثم انشودة ترحيبية لأطفال المعهد ثم بدأت مسيرة الخريجين.
ثم بعدها ألقى الطالبان بندر بن خالد اليحيى وسعود بن عبدالرحمن الموسى كلمة الخريجين رحبوا فيها بسمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز، مبينين أن رعاية سموه لهذا الحفل يٌجسد الرعاية الكريمة التي يحظى بها العلم وطلابه في هذا الوطن من القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحثو زملائهم الخريجين على تحمل المسؤولية وأن يكونوا أفراداً صالحين في المجتمع، شاكرين في ختام الكلمة سمو راعي الحفل والآباء والمعلمين وكل من شاركهم الفرحة. ثم عرض مرئي لمنجزات المعهد خلال العام الدراسي 1437-1438هـ.
بعدها ألقى مدير عام معهد العاصمة النموذجي الأستاذ عادل الطخيم كلمة رحب فيها بسمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وقال ” إن حضور سموه ما هو إلا جزء تعودنا عليه في كل عام يحظى به الطلاب مع من كان وراء إنجازات هذا الصرح,
وأشار إلى أن المعهد يحظى بإهتمام من وزارة التعليم من خلال الخطط والمتابعات ودعم المشروعات وكان أخرها إشرافها على التخطيط لمشروع شامل .
وأوضح الطخيم انه مع كل صباح يصل الى المعهد 2600 طالب يحضون برعاية وإهتمام أكثر من 200 معلم ومعلمة تحت إشراف ومتابعة من 25 مشرفا وقائدا تربويا
ثم ملحمة انشادية بعنوان ( مسيرة صرح وطموح وطن ) من كلمات محمد الخليف والحان وتدريب عبدالعزيز الزهراني قدمها طلاب المعهد وفي نهاية الحفل كرّم سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز الفائزين بجائزة (الأمير أحمد بن عبدالعزيز للأداء المتميز )وكذلك تكريم أعضاء لجنة الجائزة ثم استلم الطالب محمد بن موسى الموسى الهدايا التذكارية للطلاب الخريجين ثم كرم سموه شركاء المعهد في الإنجاز ثم قلد سموه كشافة مركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز الكشفي مناديل الشارة ثم قدم مدير عام المعهد درع تكريمي لسموه إهداء من منسوبي معهد العاصمة النموذجي .
ثم تشرف الطلاب الخريجين بالتقاط صور تذكارية مع سموه حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي وأعضاء مجلس إدارة جمعية خريجي المعهد، وأولياء أمور الطلاب الخريجين.