كرّمت مدرسة زيد بن ثابت الابتدائية بمكة المكرمة يوم أمس الثلاثاء ، المعلم المتقاعد محمد ظافر الكحيلي الزهراني ، الذي قضى مسيرة 33 عاماً بالتعليم ، في حفل بهيج أقيم في فندق منازل العين “ميركور ” وذلك بحضور جمع كبير من زملائه وأصدقائه الذين قدّموا له مجموعة من الهدايا والدروع التذكارية.
وخلال الحفل ، أُلقيت الكثير من كلمات الثناء على ما قدّمه “الزهراني” خلال مسيرته التعليمية ، راجين الله فيها أن يوفقه في حياته بعد التقاعد ، ومن ثم تناول الجميع وجبة العشاء المعدة لهذه المناسبة .
من جهته ثمن “الزهراني” هذه اللفتة الكريمة من قبل زملائه مقدما لهم شكره وامتنانه .