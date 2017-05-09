اعتمدت وزارة التعليم فتح باب الترشح للدراسة بنظام الإيفاد للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1438/1439هـ للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه وفق الشروط والضوابط والمقاعد المخصصة لإدارات التعليم على أن يكون أخر موعد للرفع بملفات الترشح للإدارة العامة للتدريب والإبتعاث (بنين وبنات) يوم الخميس 13/9/1438هـ.
جاء ذك في تعميم لوزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وجهه لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم وتضمن التعميم التأكيد على مستجدات الضوابط وهي : إيقاف العمل ببرنامج الترشح الإلكتروني (حريص).
ويتم استقبال الطلبات إلكترونيا وترسل للإدارة العامة للتدريب (بنين وبنات) وفق المتبع مع ضرورة إضافة الخطة الدراسية المنهجية للقسم كاملة ضمن أوراق الترشح وترفع طلبات الإيفاد دفعة واحدة لجميع مرشحي الإدارة ولن ينظر في آي طلب يرفع بعد التاريخ المحدد مع الالتزام بأعداد المقاعد المخصصة للماجستير لكل تخصص في الخطة وإرفاق بيان لتسديدها.