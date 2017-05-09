رعت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم عسير الأستاذة نورة آل مفرح، الحفل الذي أقامته إدارة التربية الخاصة بتعليم المنطقة ، ومعهد الأمل على مسرح التربية الفكرية بالمحالة، بمناسبة تخريج الدفعة الخامسة عشر من طالبات الصف الثالث ثانوي بمعهد الأمل تزامناً مع أسبوع الصم العربي” ٤٢” ، وذك بحضور مديرة مكتب تعليم أبها الأستاذة آمنة صيام ، وعدد من القيادات التعليمية والمشرفات وأمهات الخريجات.
وأوضحت آل مفرح في كلمة لها بأن احتفال التعليم بأسبوع الأصم العربي تحت شعار لغة الإشارة وسيلة مساعدة هامة للتواصل مع الأصم كإحدى طرق الاتصال بين الأصم وأفراد المجتمع، واحتفاله أيضاً بخريجات معهد الأمل ضمن الاهتمام الواسع الذي تشهده فئات التربية الخاصة ، كما قدمت التهنئة للخريجات مؤكدة أهمية استكمال التعليم الجامعي للحصول على مستقبل زاخر بالعلم والعطاء ، مباركة التعاون والشراكة مع كلية التقنية لتأمين حياة مهنية كريمة للخريجات ، مقدمة شكرها لجميع القائمات على المعهد ومناشطه.
بدورها رحبت مديرة إدارة التربية الخاصة بتعليم المنطقة الأستاذة نورة السرحاني بالحاضرات ،وأعربت عن مدى اعتزازها بالمشاركة في هذه المناسبة التي اشتملت على تفعيل احتفالين مهمين في آن واحد ، مبينة أهمية لغة الإشارة كإحدى أهم وسائل التواصل مع الصم .
كما بينت مديرة معهد الأمل الأستاذة شرعاء الأسمري، بأن هذا الأسبوع يمثل الأصم ويعرف به ويذكر بالوقوف معه ومشاركته حياته وآماله وتطلعاته ومن أبسطها تعلم لغة الإشارة التي يحملها شعار هذا الأسبوع ، مقدمة تهنئتها للخريجات ولأسرهن ولمعلماتهن المتميزات .
واشتمل الحفل على عدد من المشاركات والأناشيد الوطنية، واختتم الاحتفال بتكريم الطالبة معدية الطرفي لفوزها بجائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان في الإبداع الفني للعام ١٤٣٨ه وتكريم الخريجات ، فيما تم الاطلاع على عرض تفعيل هذا الأسبوع في مدارس التعليم العام ، و معرض أنشطة وبرامج المعهد .