أقيم يوم الأحد الماضي 1438/8/11هـ حفل اختتام أنشطة الطالبات وتكريم الفائزات والمشاركات في برامج النشاط على مستوى المحافظة والوزارة وذلك على شرف مساعدة مدير التعليم أ. فوزية الرميح .
حيث ابتدأ الحفل بكلمة من سعادة المساعدة عبرت فيها عن سعادتها وفخرها بإنجازات الطالبات المختلفة مثنية على دور الوالدين وجهود المدارس بتحقيق الهدف التربوي.
تلا ذلك كلمة لرئيسة قسم نشاط الطالبات أ.منيرة الحديثي أشارت فيها إلى أن الطالبات المكرمات هن مصدر فخر لأسرهن, ولأسرة تعليم الرس وتعليم المملكة بأسرها, واصفة المكرمات بأنهن قيادات المستقبل وعماده.
بعد ذلك انطلقت مسيرة التكريم ثم تم تسليم الشهادات والجوائز.
الجدير ذكره أن قسم نشاط الطالبات حقق خلال العام الدراسي الحالي 1437/1438هـ
4 ميداليات وهي على النحو الآتي:
1/المركز الرابع بالميدالية الذهبية بالمهارات الادبية (القصة القصيرة)
2/المركز الاول بالميدالية الفضية بالمهارات الادبية (الالقاء والارتجال)
3/المركز الثالث بالميدالية الذهبية (صناع الاعمال)
4/المركز الاول بالميدالية الفضية بالتصميم الفني (القصة المصورة)
نشاط الطالبات بتعليم الرس يختتم برامجه بتكريم الفائزات والمتميزات ببرامجه على مستوى الوزارة
صحيفة التعليم الالكترونية : القصيم
أقيم يوم الأحد الماضي 1438/8/11هـ حفل اختتام أنشطة الطالبات وتكريم الفائزات والمشاركات في برامج النشاط على مستوى المحافظة والوزارة وذلك على شرف مساعدة مدير التعليم أ. فوزية الرميح .
أقيم يوم الأحد الماضي 1438/8/11هـ حفل اختتام أنشطة الطالبات وتكريم الفائزات والمشاركات في برامج النشاط على مستوى المحافظة والوزارة وذلك على شرف مساعدة مدير التعليم أ. فوزية الرميح .
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