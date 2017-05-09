أنهى قسم رياض الأطفالمؤخراً بمحافظة الرس جولات التقييم لبرنامج مقياس الإيكرز لتجويد بيئات رياض الأطفال الذي تم تطبيقة في روضات المحافظة الحكومية وهن (الروضة الرابعة ، الروضة الأولى ، الروضة الثامنة) ، حيث استقبلت رئيسة قسم رياض الأطفال الأستاذة/شيخة الحربي الأستاذة / فاطمة العسكري (مدربة مقياس الإيكرز في الإشراف تعليم جدة) ، كما رافقتها مساعدة الشؤون التعليمية الأستاذة/فوزية الرميح ، بدءاً بالروضة الرابعة وانتهاءً بالروضة الثامنة لليوم الثالث للجولة ، اطلعت من خلالها على مرافق الروضات وفصولها وأماكن تفاعل الأطفال وبعض الانشطة التعليمية .
الجدير بالذكر انه تم تطبيق المقياس 100% في روضات العينة على مستوى المملكة في الروضات المطبقة للمقياس ، وأبدت العسكري إعجابها بتطبيق البرنامج من قبل المعلمات, وما تضمه الروضات من مباني ووسائل وتجهيزات, ووضوح اثر التدريب في جميع الروضات ولكل المعلمات، مشيرة إلى أن نقاط التميز تكمن في القيم الواعية المتحمسة التي تسعى لتحسين البنية التربوية.
جولات ميدانية لتقييم تطبيق مقياس الإيكرز في رياض الأطفال بتعليم الرس
صحيفة التعليم الالكترونية : الرس
أنهى قسم رياض الأطفالمؤخراً بمحافظة الرس جولات التقييم لبرنامج مقياس الإيكرز لتجويد بيئات رياض الأطفال الذي تم تطبيقة في روضات المحافظة الحكومية وهن (الروضة الرابعة ، الروضة الأولى ، الروضة الثامنة) ، حيث استقبلت رئيسة قسم رياض الأطفال الأستاذة/شيخة الحربي الأستاذة / فاطمة العسكري (مدربة مقياس الإيكرز في الإشراف تعليم جدة) ، كما رافقتها مساعدة الشؤون التعليمية الأستاذة/فوزية الرميح ، بدءاً بالروضة الرابعة وانتهاءً بالروضة الثامنة لليوم الثالث للجولة ، اطلعت من خلالها على مرافق الروضات وفصولها وأماكن تفاعل الأطفال وبعض الانشطة التعليمية .
أنهى قسم رياض الأطفالمؤخراً بمحافظة الرس جولات التقييم لبرنامج مقياس الإيكرز لتجويد بيئات رياض الأطفال الذي تم تطبيقة في روضات المحافظة الحكومية وهن (الروضة الرابعة ، الروضة الأولى ، الروضة الثامنة) ، حيث استقبلت رئيسة قسم رياض الأطفال الأستاذة/شيخة الحربي الأستاذة / فاطمة العسكري (مدربة مقياس الإيكرز في الإشراف تعليم جدة) ، كما رافقتها مساعدة الشؤون التعليمية الأستاذة/فوزية الرميح ، بدءاً بالروضة الرابعة وانتهاءً بالروضة الثامنة لليوم الثالث للجولة ، اطلعت من خلالها على مرافق الروضات وفصولها وأماكن تفاعل الأطفال وبعض الانشطة التعليمية .
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