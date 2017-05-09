اختتمت فعاليات ملتقى اللائحة الجديدة للتقويم في مادة التربية البدنية والذي نظمته إدارة تعليم صبيا والذي عقد في الفترة 5-7 /8 / 1438هـ وذلك بحضور رئيس قسم التربية البدنية بالوزارة الاستاذ هشال بن احمد المبارك ومشرفي العموم والدكتور خالد بن عبدالرحمن السواجي والاستاذ خالد بن ناصر السبر، وتنظيم من رئيس قسم ومشرفي التربية البدنية بتعليم صبيا، وكانت محاور الورشة شملت ( أهم التحديات التي تواجه التطبيقات الميدانية للائحة الجديدة، توزيع درجات التربية البدنية الجديدة، تصميم برنامج حاسوبي ميسر للمعلم بناء علية البدنية الجديدة، تصميم برنامج حاسوبي ميسر للمعلم بناء على اللائحة، ممارسات مقترحة للتعامل مع مشكلة عدم وجود معلم متخصص للتربية البدنية في بعض المدارس، رؤية التربية البدنية في ضوء مشروع التحول الوطني (2020)، طرق قياس مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة ( الاختبارات الميدانية)، أساليب التقويم المستمر في التربية البدنية، تحليل نتائج الاختبارات لمادة التربية البدنية، تطبيقات عملية لقياس مستوى اللياقة البدنية )، حيث قدم ما يقارب ( 30 ) ورقة علمية بحضور ( 41 ) مشاركًا، ومن منطلق المسؤولية تقدمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الإشراف التربوي بقسم التربية البدنية، بعدد من أوراق العمل النوعية التي نالت استحسان الحضور وكانت على النحو التالي:
الورقة الأولى قدمها رئيس قسم التربية البدنية الاستاذ ماجد بن نهيل الظاهري بمشاركة معلم التربية البدنية الاستاذ حسين بن رضي الشعلة وذلك بعنوان: ( استراتيجيات توظيف التقنية في حصة التربية البدنية )، والورقة الثانية والثالثة قدمها مشرف التربية البدنية الاستاد مبارك بن صالح المبيريك وذلك بعنوان : ( أدوات وأساليب التقويم في التربية البدنية )، و( تصميم وتنفيذ وتقويم درس التربية البدنية )
و قد تزامنت هذه الورشة مع تدشين سعادة وكيل التعليم الدكتور نياف بن رشيد الجابري مشروع قياس مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة، حيث أثنى على ما قدم من محتوى وأوراق عمل في هذه الورشة.
من جانبه ذكر رئيس قسم التربية البدنية الاستاذ ماجد بن نهيل الظاهري أن مثل هذه الورش من شأنها أن تعزز مفاهيم وأساليب التقويم بشكل فاعل ودقيق من خلال الأوراق العلمية ونقل الخبرات التربوية على نطاق واسع ليستفيد منها المشرف والمعلم وصولًا إلى الطالب، هذا وقد نتج عدد من التوصيات في ختام الورشة من أبرزها:
السعي لنشر محتوى اللائحة الجديدة في تقويم وقياس مادة التربية البدنية والصحية في الميدان التربوي من خلال عقد اللقاءات التربوية واستثمار وسائل التواصل الإداري والاجتماعي. التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لمواكبة التحولات الجديدة والتعاطي معها بما يحقق التطلعات ورؤية حكومتنا الرشيدة نحو تعزيز التربية البدنية لأبنائنا الطلاب . السعي في اتجاه مراجعة آليات التقويم بما يحقق الانسجام التام مع التحولات الجديدة في منظومة اللائحة الجديدة. وتفعيل مشروع قياس مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة ( لائق ) والذي تم تدشينه من قبل وكيل التعليم الدكتور نياف بن رشيد الجابري.
تصميم برامج تدريبية لغير المتخصصين لمادة التربية البدنية بهدف تأهيلهم للقيام بأدوار معلمي التربية البدنية.و استثمار البرامج الحاسوبية في الأعمال المتعلقة بتقييم الطالب في التربية البدنية.و الاستفادة من مشروع بنك الأسئلة الخاص بالتربية البدنية والذي اعده قسم التربية البدنية بتعليم جدة ودشنه رئيس قسم التربية البدنية بالوزارة الاستاذ هشال بن أحمد المبارك.
إدارة تعليم المنطقة الشرقية قدمت ثلاثة أوراق علمية خلاله :
اختتام فعاليات ملتقى اللائحة الجديدة للتقويم بصبيا
صحيفة التعليم الإلكترونية : التحرير
اختتمت فعاليات ملتقى اللائحة الجديدة للتقويم في مادة التربية البدنية والذي نظمته إدارة تعليم صبيا والذي عقد في الفترة 5-7 /8 / 1438هـ وذلك بحضور رئيس قسم التربية البدنية بالوزارة الاستاذ هشال بن احمد المبارك ومشرفي العموم والدكتور خالد بن عبدالرحمن السواجي والاستاذ خالد بن ناصر السبر، وتنظيم من رئيس قسم ومشرفي التربية البدنية بتعليم صبيا، وكانت محاور الورشة شملت ( أهم التحديات التي تواجه التطبيقات الميدانية للائحة الجديدة، توزيع درجات التربية البدنية الجديدة، تصميم برنامج حاسوبي ميسر للمعلم بناء علية البدنية الجديدة، تصميم برنامج حاسوبي ميسر للمعلم بناء على اللائحة، ممارسات مقترحة للتعامل مع مشكلة عدم وجود معلم متخصص للتربية البدنية في بعض المدارس، رؤية التربية البدنية في ضوء مشروع التحول الوطني (2020)، طرق قياس مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة ( الاختبارات الميدانية)، أساليب التقويم المستمر في التربية البدنية، تحليل نتائج الاختبارات لمادة التربية البدنية، تطبيقات عملية لقياس مستوى اللياقة البدنية )، حيث قدم ما يقارب ( 30 ) ورقة علمية بحضور ( 41 ) مشاركًا، ومن منطلق المسؤولية تقدمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الإشراف التربوي بقسم التربية البدنية، بعدد من أوراق العمل النوعية التي نالت استحسان الحضور وكانت على النحو التالي:
اختتمت فعاليات ملتقى اللائحة الجديدة للتقويم في مادة التربية البدنية والذي نظمته إدارة تعليم صبيا والذي عقد في الفترة 5-7 /8 / 1438هـ وذلك بحضور رئيس قسم التربية البدنية بالوزارة الاستاذ هشال بن احمد المبارك ومشرفي العموم والدكتور خالد بن عبدالرحمن السواجي والاستاذ خالد بن ناصر السبر، وتنظيم من رئيس قسم ومشرفي التربية البدنية بتعليم صبيا، وكانت محاور الورشة شملت ( أهم التحديات التي تواجه التطبيقات الميدانية للائحة الجديدة، توزيع درجات التربية البدنية الجديدة، تصميم برنامج حاسوبي ميسر للمعلم بناء علية البدنية الجديدة، تصميم برنامج حاسوبي ميسر للمعلم بناء على اللائحة، ممارسات مقترحة للتعامل مع مشكلة عدم وجود معلم متخصص للتربية البدنية في بعض المدارس، رؤية التربية البدنية في ضوء مشروع التحول الوطني (2020)، طرق قياس مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة ( الاختبارات الميدانية)، أساليب التقويم المستمر في التربية البدنية، تحليل نتائج الاختبارات لمادة التربية البدنية، تطبيقات عملية لقياس مستوى اللياقة البدنية )، حيث قدم ما يقارب ( 30 ) ورقة علمية بحضور ( 41 ) مشاركًا، ومن منطلق المسؤولية تقدمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الإشراف التربوي بقسم التربية البدنية، بعدد من أوراق العمل النوعية التي نالت استحسان الحضور وكانت على النحو التالي:
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