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برعاية معالي وزير التعليم الدكتور احمد العيسى ، تدشن وكيل وزارة التعليم ( بنات ) الدكتورة هيا العواد صباح بعد غد الأربعاء بقاعة القصر بفندق هليتون جدة فعاليات مشروع العقد العربي الذي يهدف إلى القضاء على الأمية في العالم العربي بكافة أشكالها ( الأبجدية ، الرقمية ، الثقافية ..)
وأوضحت الدكتورة العواد بأن هذا المشروع يتناغم مع جهود المملكة العربية السعودية في هذا المجال فقد أولت المملكة اهتماما كبيرا بمحو الأمية وتعليم الكبار حتى وصلت النسبة في المملكة إلى أقل من 5.32 % وستصل بإذن الله تعالى إلى أقل من 1% بحلول عام 2024م كما أشادت بجهود الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لاستضافة فعاليات التدشين .
من جانبه ثمن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبد الله بن أحمد الثقفي بادرة جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألسكو ) في تدشين مشروعها الطموح ( العقد العربي ) ومقدما شكره لوزارة التعليم على ثقتها في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لاستضافة هذه الاحتفالية.
نيابة عن وزير التعليم ..
العواد تدشن برنامج مشروع العقد العربي .. الأربعاء
صحيفة التعليم الالكترونية: جدة- موضي الغامدي
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