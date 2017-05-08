قام معالي وزير التعليم د.أحمد بن محمد العيسى صباح اليوم بزيارة لأكبر المؤسسات الريادية الهولندية (NOCI) التي تقدم برامج تدريب وتأهيل متقدمة في جميع المجالات وبالأخص المجالات التعليمية.
وقدم رئيس المؤسسة عرضاً كاملاً عن المؤسسة ، وجوانب التعاون في مجال تدريب وتأهيل المعلمين لتكون هولندا إحدى محطات برنامج “خبرات” للسنة القادمة، بعد إرسال ما يقارب الألف معلم ومعلمة لكل من كندا وأمريكا وفنلندا وأستراليا ونيوزلندا بهدف تأهيل المعلمين في بيئة تعليمية مختلفة لإكتساب الخبرة والاستفادة منها .
و تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على أن يقوم وفد من المؤسسة بزيارة للمملكة العربية السعودية خلال الأسبوعين القادمين وتقديم عرضاً متكاملاً عن تدريب المعلمين في هولندا .
حضَر اللقاء سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في هولندا الأستاذ عبدالعزيز ابو حيمد وسعادة د.سالم بن محمد المالك المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي و سعادة د.منير العتيبي الملحق الثقافي في هولندا وبلجيكا والأستاذ ناصر العثمان السكرتير الخاص لمعالي الوزير .