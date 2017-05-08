أنهت وحدة العلوم بمكتب التعليم في خميس مشيط المرحلة الثانية من مشروع المدارس الخضراء ، والذي ينفذ للمرة الأولى بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ، بمشاركة 12 مدرسة بمراحلها المختلفة .
وأشاد مدير مكتب التعليم بخميس مشيط الأستاذ سعيد آل سويد بالمشروع وأفكاره ، وأهدافه ، مؤكدا أهميته للحفاظ على البيئة ، وتدوير المستهلك لعناصر جديدة ذات فائدة علمية وخدمية .
من جانبه ذكر رئيس وحدة العلوم بالمكتب الأستاذ عائض الشهري ، أن المشروع انطلق مطلع العام الدراسي على عدة مراحل ويستمر حتى يغطي جميع المدارس ، بشراكة مجتمعية مع بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص ، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على البيئة المدرسية ، وجعلها جاذبة وصحية ، والتوعية بخطورة العبث بالبيئة المدرسية ومكوناتها ، والمحافظة على المسطحات الخضراء ، والتشجير داخل المدارس .
يذكر أنه تم تكريم المدارس والمعلمين المشاركين والمبادرين في المشروع ، لقاء ما حققه من أثر إيجابي .