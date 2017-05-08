حضر مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بعسير الأستاذ سعد الجوني ، مؤخراً برنامج لغة الإشارة للمؤسسات الخاصة والإدارات الحكومية ، وذلك بمجمع التربية الخاصة بأبها ، تزامنا مع الاحتفال بأسبوع الأصم العربي الثاني والأربعين .
وأوضح مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم عسير الأستاذ منصور بن محمد الشهراني أن البرنامج سيكسب الشريحة المستهدفة في الإدارات الحكومية أساليب لغة الإشارة لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين الصم المراجعين لتلك الإدارات ، وبين أنه سيقوم على التدريب مدربون في تخصص العوق السمعي ، وسيتم اعطاء المتدربين مقدمة في الإعاقة السمعية ، وورشة عمل عن الحروف الأبجدية والأرقام ، ولغة الإشارة الوصفية العامة .