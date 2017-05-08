أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ، ممثلة بإدارة شؤون المعلمين ” بنات ” حفلها السنوي ( تكريم الجهود ) للمعلمات المتميزات والمتعاونات ، مؤخراً بمسرح الغرفة التجارية بأبها ، وذلك بحضور مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الاستاذة نورة آل مفرح وعدد من القيادات التعليمية بالمنطقة .
وتضمن الاحتفال كلمة لمساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالرحمن عوضة ، نوه من خلالها بجهود القائمات على التكريم ، الذي يعد وقفة وفاء لكل متميزة ومتعاونة ، فيما أكدت مساعدة مدير إدارة شؤون المعلمين الأستاذة فاطمة عساف، أن التكريم يأتي تقديرا لكوكبة قدمت للمنطقة الكثير ، وأخذت على عاتقها مهمة بناء صروح العلم والمعرفة ، فلها أعظم التقدير والاحترام ، وشكرت في ختام كلمتها منسوبات شؤون المعلمات بالإدارة وجميع قطاعات التعليم لإنجاز مهام العمل في الوقت المحدد بكل كفاءة واقتدار .
تلا ذلك تقديم عدد من الفقرات شملت أناشيد وعروضا مرئية ،تضمنت إنجازات إدارة شؤون المعلمين ” بنات ” ، فيما جرى تكريم جهود إدارات التعليم ، و منفذات الندب من معلمات وإدارات ومكاتب تعليم.