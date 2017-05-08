أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي أن الوزارة تعمل حالياً على تحسين آليات العمل في مراكز التدريب التربوي في القطاع الأهلي ، بما في ذلك تطوير البرامج المقدمة ، والعمليات التدريبية ، وتحسين مخرجاتها .
وأوضح العصيمي أنه لوحظ في الآونة الأخيرة إقامة برامج تدريبية غير مرخص لها من قبل الوزارة والإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي واعتبر ذلك من المخالفات الصريحة للأنظمة المعمول بها في المملكة، وعلى كافة المتدربين عدم الالتحاق بهذا النوع من البرامج التدريبية التي يتم الاعلان عنها، مؤكداً أن الوزارة لم ترخص أي برامج للتدريب التربوي عن بعد ، ولم تعتمد شهاداتها .
وأشار العصيمي إلى عدم إقامة أي برنامج تدريبي خارج مقر المراكز المعتمدة إلا بإذن مسبق من وزارة التعليم ، ويؤكد على كافة المتقدمين للتدريب التربوي التحقق من مراكز التدريب المرخص لها من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة التعليم .
واختتم العصيمي تصريحه بأن وزارة التعليم لن تُصادق أي شهادة من أي مركز تدريبي غير مرخص، وستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مراكز التدريب التربوي الوهمية ، والمدربين الذين يعملون بصورة غير نظامية .
متحدث وزارة التعليم : الوزارة تعمل على تحسين آليات العمل بمراكز التدريب الأهلي
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي أن الوزارة تعمل حالياً على تحسين آليات العمل في مراكز التدريب التربوي في القطاع الأهلي ، بما في ذلك تطوير البرامج المقدمة ، والعمليات التدريبية ، وتحسين مخرجاتها .
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي أن الوزارة تعمل حالياً على تحسين آليات العمل في مراكز التدريب التربوي في القطاع الأهلي ، بما في ذلك تطوير البرامج المقدمة ، والعمليات التدريبية ، وتحسين مخرجاتها .
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