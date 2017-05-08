استعرضت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بأمانة تعليم مكة أبرز منجزاتها التعليمية والإدارية للفصل الثاني للعام ١٤٣٨ هـ بالأرقام، حيث عقد مجلس التعليم مجلسين لمدراء التعليم وقادة الميدان والطلاب وأولياء الأمور بمشاركة ٢٣ عضو بقاعة الاجتماعات، فيما تم تنفيذ ٥ ورش عمل لمنسوبي الأمانة ومنسقي قياس الأداء استفاد منه ٢٣ مستفيدا بمقر الأمانة، وفي المقابل تم عقد ٣ اجتماعات لمنسوبي الأمانة بحضور ٧٤ قائدا وقائدة.
كما أعدت الإدارة دليل الجودة لأمانة التعليم بمكة
والدليل التنظيمي لأمانة التعليم بمكة وشرح دليل (مؤشرات الأداء ) ودليل ( تحسين الأداء ) والدليل التشغيلي للموقع الإلكتروني للأمانة العامة ونشرها عبر قنوات التواصل الخاصة بالأمانة وعبر برامج التواصل الإلكتروني مع إعداد نشرات تثقيفية وإثرائية لمؤشرات الأداء وللتميز المؤسسي لقادة ومنسقي الإدارات المعنية بالمؤشرات مع تحديث الدليل الإجرائي لعمليات الأمانة والعمليات المشتركة الإصدار 2 وفق نظام الجودة الشاملة.
و قامت الإدارة بمتابعة رصد بيانات المؤشرات في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة بالوزارة والإجابة على الاستفسارات الخاصة بذلك، وإعداد استبانات كلا من مجلس التعليم ورضا المستفيد والاستعداد للعام الدراسي والتقويم الذاتي بعدد ١١ استبانات ورقية وإلكترونية.
وشاركت في زيارات ميدانية لمتابعة الانضباط المدرسي
لمدارس التعليم العام بمراحلها المختلفة ١٠مدارس
وزيارات ميدانية لمتابعة الاستعداد للعام الدراسي، كما نظمت سلسلة ورش ( معاً نحو التميز المؤسسي) ضمن مشروع كيف نكون قدوة بواقع ٣ ورش لـ ٥٠٠ مستفيد
في مقر أمانة التعليم.
هذا وقد صممت الإدارة شعارات تحمل هويتها العملية كشعار أمانة تعليم مكة وشعار مجلس التعليم وأعدت تقارير ختامية عن مجلس التعليم وخطط تحسين وتطوير المؤشرات والتقويم الذاتي والاستعداد للعام الدراسي.
وأقامت زيارات تبادلية للإدارات لمتابعة خطط التحسين والتطوير وزيارة الإدارات المعنية بالمؤشرات. ومن جهة أخرى نظمت الإدارة قراءات موجهة عن ( نشر ثقافة التميز المؤسسي، خرائط التدفق، مقاطع فيديو إثرائية ).