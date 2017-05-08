اطلع عدد من أطباء وطبيبات الزمالة السعودية لطب الأسرة على عينة من مدارس التعليم بمنطقة مكة المكرمة المنفذة لبرنامج المدارس المعززة للصحة , وزار الأطباء مدرسة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الابتدائية , فيما زارت الطبيبات الابتدائية التاسعة والأربعون , وذلك بهدف الاطلاع على تجربة تلك المدارس .
يأتي ذلك إطار التعاون المشترك والدائم الذي تعقده الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بالشؤون الصحية المدرسية مع البرنامج المشترك لطب الأسرة بالشؤون الصحية بالمنطقة .
وتهدف الزيارة إلى اطلاعهم على تجربة المدارس المعززة للصحة في تعليم مكة والتي يبلغ عددها 300 مدرسة استطاعت خلال فترة اشتراكها في البرنامج أن تعزز صحة المجتمع المدرسي والمجتمع المجاور له بل ترقى بصحة المجتمع وتغير كثيراً من المفاهيم والسلوكيات الصحية الخاطئة .
وقد رافق زيارة مدرسة البنين الدكتور محمد البناني وكذلك مشرف الشؤون الصحية المدرسية الأستاذ وديع الصبحي ..
ورافق زيارة مدرسة البنات الدكتورة جميلة مرشد ومشرفة الشؤون الصحية المدرسية الأستاذة نجوى الشهري ..
من جهته أبان مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة الأستاذ محمد بن مستور الصليمي بأنه تم مسبقا مخاطبة قادة وقائدات المدارس لاستقبال الزائرين , واطلاعهم على تجارب مدارسهم الثرية , مع ضرورة تناول الموضوعات والأنشطة الصحية المنفذة والتي جعلت من مداسنا مصدر إشعاع صحي نفخر به , وكذلك تقديم شرح وافي عن المدارس المعززة للصحة بدءاً من اشتراكها في البرنامج وفائدته , ومكونات هذا البرنامج القيم , وانتهاءً بالأنشطة التي تطبقها تلك المدارس , واشتراطات حصولها على المستويات البرونزي والفضي والذهبي بعد تقييمها من قبل مشرفي الشؤون الصحية المدرسية نهاية كل عام دراسي .
مضيفاً بأن إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة وبدعم من المدير العام الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي ومساعده للشؤون المدرسية الأستاذ محمد بن أحمد المدخلي قد قطعت شوطاً كبيراً نحو تميزها في تنفيذ برنامج المدارس المعززة للصحة , وباتت المدارس تزخر بمنجزاتها وتتسابق في توفير البيئات الصحية الآمنة لطلابنا من خلال عيادات طبية مجهزة تُقدم من خلالها الخدمات الإسعافية لمحتاجيها عبر كادر من المرشدين الصحيين والمرشدات الصحيات الذين تم تدريبهم وتأهيلهم على كثير من البرامج الصحية والطبية بالتعاون مع الجهات المتخصصة ذات العلاقة , مشيراً إلى أن عدد المدارس المدرجة ضمن برنامج المدارس المعززة للصحة يصل إلـــــى 300 مدرسةً للبنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية .