التقى المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي مؤخراً بمكتبه بالإدارة بممثلي شركتي أطوار الذكية للتعليم ويمثلها الأستاذ عبد الله بن دوس الشمراني، والأستاذ خالد الجبل من شركة زدني إبداعاً للتقنية.
وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وممثلي الشركتين لعقد شراكة مستقبلية؛ تُسهم في تطوير التعليم بمدارس مكة المكرمة ” بنين وبنات ” تقنياً بما يتواكب وتطلعات وزارة التعليم حول التحول التقني للتعليم في ظل رؤية المملكة 2030، والتحول الوطني 2020.
وتمتاز مبادرة الشركتين بتقديم منظومة تقنية تعليمية متطورة تخدم الميدان التعليمي، فيما يخص قادة المدارس، والمرشد الطلابي، والمعلم، والطالب، وولي الأمر.