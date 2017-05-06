بحضور سعادة نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية أ.د عبدالله بن سليمان الفهد وبرعاية شركة سعيد بن محمد العمودي القابضة اختتمت مسابقة القارئ المميز للقرآن الكريم على مستوى مدينة الرياض في نسختها الاولى بإشراف من كشافة لجنة التنمية الاجتماعية بالروابي وكشافة ثانوية البيروني بالنسيم حيث توج الكشاف القارئ / البراء السلمي بلقب القارئ المميز على مستوى مدينة الرياض يُذكر بأن المسابقة في المرحلة الاولى قد اشترك بها 20 متسابقاّ ثم رشح منهم 10 متسابقين ، وقد أشرف على التنافس لجنة التحكيم المكونة من أ.ماجد الرشيدي و أ.علي العتيبي وأ.محمد السبيعي .
وقدم الفهد في كلمته شكره وتقديره للمشاركين ولأولياء أمور الكشافين المتميزين وللشركة الراعية وهنأ جميع الفائزين المتسابقين على المراكز التي تم تحقيقها وقال إن هذه المسابقة هي نواة لمسابقة أكبر إن شاء الله ستنطلق العام القادم على مستوى كشافة المملكة العربية السعودية بين القيادات الكشفية ومرحلة الجوالة والمتقدم .
كما قدم الفهد شكره لكشافة لجنة التنمية الاجتماعية بحي الروابي وثانوية البيروني بالنسيم ومجلس إدارة اللجنة المميز على تنظيمهم لهذه المبادرة التي تنطلق من المنهج الكشفي وفق تعاليم ديننا الحنيف داعياً جميع القطاعات الكشفية إلى تبني مثل هذه المسابقات لما لها من تأثير على النشئ .
وفي الختام تم تكريم جميع الفائزين بهدايا قيمة شارك في استلامها وتسليمها أولياء الأمور وقدمت لجنة التنمية الاجتماعية بالروابي هدية لجمعية الكشافة العربية السعودية بهذه المناسبة ثم التقطت الصور الجماعية .