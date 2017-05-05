فازت كل من الطالبة تسنيم أحمد شهدة وليان باسل محمد بدر ويمنى عبدالحميد كريم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في التصفيات النهائية على مستوى المملكة بمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز في حفظ الحديث النبوي في دورتها الثانية عشر والمقامة في المدينة المنورة.
وبدورها أفادت مديرة إدارة التوعية الإسلامية من تعليم مكة مها قماش بأنه تمت التصفية النهائية لمسابقة الأمير نايف رحمه الله للحديث النبوي على مستوى المملكة وفازت طالباتنا الثلاث بالفروع الثلاث وكان ذلك بعد عقد المسابقة على مستوى المحافظة ثم على مستوى المنطقة وتم ترشيح الثلاثة الطالبات لدخول المسابقة على مستوى المملكة وفزن جميعهن بحمد الله وكرمه وإدارة التوعية الإسلامية بمكة المكرمة/بنات تهدي هذاالفوز لسعادة مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد الحارثي المعين لنادوماً بعد الله
وسعادة المساعدة للمدير للشؤون التعليمية د/ آمنة الغامدي التي لم تألوا جهداًفي مساندتنا والوقوف دوماً بجانبنا تعزيزاً وتشجيعاً وعطاء، كما قدمت شكرها لأولياء أمور الطالبات لمابذلوه من جهد لوصول بناتهن لهذا المستوى من حفظ السنة النبوية وكذلك منسقة المسابقة المشرفة منال الرخيمي وجميع المشرفات والمعلمات اللاتي تابعن وعززن.
ومن جانبها قالت منسقة المسابقة بمنطقة مكة المكرمة منال الرخيمي: نبارك لجميع الطالبات اللاتي تشرفن بحفظ هذا العلم الجليل حفظ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك ممن لم يحالفهن الفوز فيكفيهن شرفًا أنها في صدورهن وأسال الله عزو جل وأن يكون حفظن لها نبراساً مضيئاً لهن في الحياة، كما أهنيء فائزاتنا طالبات منطقه مكة المكرمة والمناطق الفائزة وطالباتهن، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا ولهن كما أشكركل القائمين والقائمات على هذه المسابقة من أمانة الجائزة والمنسقات وأولياء الأمور، رحم الله راعي الجائزة، الأميرنايف بن عبد العزيز وغفر له، وجعل هذه الجائزة وحفاظها من العمل الصالح الذي تثقل به موازينه يوم القيامة.
أما الطالبة تسنيم أحمد شهدة من المدرسة الرابعة عشر لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة عبرت عن سعادتها بهذا الفوز قائلة: اشتركت في مسابقة اﻷمير نايف للسنة النبوية وبفضل الله تم ترشيحي للمرحلة النهائية بالمدينة المنورة وأنا سعيدة بحفظي ﻷحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زادت فرحتي بأن منَّ الله علي بالفوز في التصفية النهائية بالمدينة المنورة ولله الحمد وجزى الله خيرا صاحب السمو الملكي اﻷمير نايف بن عبد العزيز يرحمه الله لحرصه على إحياء السنة النبوية وجعله الله في ميزان حسناته.
أما الطالبة يمنى من ثانوية الزهراء بمحافظة جدة تقول: مشاعر الفرح لاتوصف والكلمات تعجز عن التعبير عن الاحاسيس والسعادة التي تغمرني بفضل الله .
جزى الله عني خير الجزاء كل من ساهم في دعمي ومتابعتي من إدارة التوعية الى ادارة المدرسة ومعلماتي وأهلي وصديقاتي.
ومن جانبها قالت الطالبة ليان باسل شيخ محمد بدر
من المدرسة المتوسطة العشرون بجدة: أحمد الله رب العالمين الذي منَّ علَّي بهذا الفضل العظيم أني فزت على مستوى المملكة العربية السعودية في مسابقة الأمير نايف بن عبد العزيز لحفظ الحديث النبوي الشريف، سعادتي لا يمكن أن أصفها أشكر الله عز وجل وأشكر كل من دعا لي بظهر الغيب ودعمني.