أعلنت وزارة التعليم عن تمديد فترة التسجيل ببرنامج التطوير المهني النوعي للمعلمين “خبرات” إلى يوم الخميس المقبل الموافق 15 شعبان 1438هـ.
وبين المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، أن تمديد فترة التسجيل في “خبرات” جاء لعدم اكتمال بيانات الأداء الوظيفي على برنامج “نور” وتعذر استكمال ترشح البعض لبرنامج خبرات.ةوكانت وزارة التعليم قد أتاحت لمن تنطبق عليهم الاشتراطات والمعايير من المرشحين، التسجيل في برنامج التطوير المهني النوعي للمعلمين”خبرات”، وحددت 10/7/1438هـ كآخر موعد للتسجيل.
“التعليم” تمدد فترة التسجيل في “خبرات” إلى يوم الخميس المقبل
“التعليم” تمدد فترة التسجيل في “خبرات” إلى يوم الخميس المقبل
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - فائز التمامي
أعلنت وزارة التعليم عن تمديد فترة التسجيل ببرنامج التطوير المهني النوعي للمعلمين “خبرات” إلى يوم الخميس المقبل الموافق 15 شعبان 1438هـ.
أعلنت وزارة التعليم عن تمديد فترة التسجيل ببرنامج التطوير المهني النوعي للمعلمين “خبرات” إلى يوم الخميس المقبل الموافق 15 شعبان 1438هـ.
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