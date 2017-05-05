احتفل الشاب / فواز حامد العنزي ، بمناسبة تخرجه من جامعة الملك سعود الدفعة السادسة والخمسون من كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع , حيث تلقى “الشاب فواز ” التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من الاهل والأقارب والأصدقاء بالاتصال والرسائل النصية تبارك وتهني له تخرجه وبهذه المناسبة تتقدم “صحيفه التعليم الالكترونية ” بأحر واجمل التهاني والتبريكات ” للشاب الخريج فواز ” وتتمنى له حياة علمية وعملية جديدة.
الشاب ” فواز العنزي ” يحتفل بمناسبة تخرجه من جامعة الملك سعود
الشاب ” فواز العنزي ” يحتفل بمناسبة تخرجه من جامعة الملك سعود
صحيفة التعليم الالكترونية : الرياض
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