احتفل الشاب / سعد خالد بوقرصين ، بمناسبة تخرجه من جامعة الملك فيصل الدفعة الثامنة والثلاثون من كلية الطب, حيث تلقى “الشاب سعد ” التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من الاهل والأقارب والأصدقاء بالاتصال والرسائل النصية تبارك وتهني له تخرجه وبهذه المناسبة تتقدم “صحيفه التعليم الالكترونية ” بأحر واجمل التهاني والتبريكات ” للشاب الخريج سعد ” وتتمنى له حياة علمية وعملية جديدة.
الشاب ” سعد بوقرصين ” يحتفل بمناسبة تخرجه من جامعة الملك فيصل
الشاب ” سعد بوقرصين ” يحتفل بمناسبة تخرجه من جامعة الملك فيصل
صحيفة التعليم الالكترونية : الاحساء
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