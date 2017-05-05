احتفل الشاب / خالد عبرالرحمن ناصر الشهري ، , بمناسبة تخرجه من جامعة الملك سعود الدفعة السادسة والخمسون من كلية التربية في التخصص تربية خاصة إمتياز مع مرتبة الشرف الأولى , حيث تلقى “الشاب خالد ” التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من الاهل والأقارب والأصدقاء بالاتصال والرسائل النصية تبارك وتهني له تخرجه وبهذه المناسبة تتقدم “صحيفه التعليم الالكترونية ” بأحر واجمل التهاني والتبريكات ” للشاب الخريج خالد ” وتتمنى له حياة علمية وعملية جديدة.
الشاب ” خالد الشهري ” يحتفل بمناسبة تخرجه من جامعة الملك سعود
الشاب ” خالد الشهري ” يحتفل بمناسبة تخرجه من جامعة الملك سعود
صحيفة التعليم الالكترونية : الرياض
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