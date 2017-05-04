أختمت ” روضة الطوال ” حفلها السنوي الختامي للبرامج والفعاليات للعام 1437 – 1438 هـ مؤخراً وقد حضرت ضيف الحفل المشرفة التربوية الأستاذة/ رجاء مباركي , وقائدة الروضة الأستاذة /هدى حمد نايف , ووكيلة الروضة الأستاذة / صفاء مدخلي , وعدد من المعلمات والتربويات وأمهات الاطفال.
اشتمل الحفل على آيات من الذكر الحكيم , ثم السلام الملكي , ثم كلمة القائدة الروضة الأستاذة / هدى نايف , قدمت في كلمتها الترحيب بالمشرفة رجاء المباركي , وبأمهات أطفال الروضة وشكرت جهود المعلمات على انجاز وتنفيذ وتفعيل برامج عام كامل تخللت فيه شتى أنواع البرامج والفعاليات ثم ختمت كلمتها أن الروضة تسعى في العام القادم أن تتلاشى وتتجاوز الأخطاء وأن تجعل البرامج اللامنهجية جزء مهم لجميع أطفال الروضة في يومهم الدراسي بما يعود إليهم بالفائدة , ثم بعد ذلك استمع الجميع إلى أنشودة ترحيبية , ثم شاركت مجموعة من الأطفال الموهوبين , ثم أنشودة تخرج
وفي نهاية الحفل كرمت قائدة الروضة كافة المعلمات من المعلمات والإداريات والأمهات أطفال الروضة وطالبات التربية و المتميزات من المنسوبات للروضة