وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عقد شراكة مجتمعية في إطار الخدمة المجتمعية مع شركة تواصل للاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم خدمة اجتماعية في مجال التعليم والبرامج والمشروعات والأنشطة التي تخدم المجتمع المكي والتعليم .
وقد وقع المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي مع رئيس مجلس الإدارة لشركة تواصل عبدالعزيز الحسيني اليوم الخميس 8 / 8 / 1438هــ .
ويرغب الطرفان إقامة شراكة مجتمعية بينهما لتقديم خدمات تأهيل وتدريب العاملين من خلال المشاركة وعقد البرامج والدورات التي تخدم المجتمع التعليمي بتظافر الجهود وتكاملها , لتحقيق الخطة الاستراتيجية لتطوير مكة المكرمة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل والتي تهدف في رسالتها لـ ” بناء الإنسان وتنمية المكان ” لتحقيق التكامل التنموي في البلد الأمين وتجسيد الأهداف الوطنية والتعليمية وتحقيق الشراكات وتجسيد الأهداف الوطنية التعليمية المنشودة وفق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 ولتحقيق تلك الغاية تم الاتفاق بين الطرفين على إقامة مؤتمر وماراثون رواد الوطن ( موهبة 1) لريادة الأعمال والمشاريع الطلابية التفاعلية الأول بمنطقة مكة المكرمة وهي الرائدة على مر الأزمنة والتاريخ في استقطاب وصقل رواد الوطن أصحاب البصمة الفاعلة والتنموية .