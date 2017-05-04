برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبو هاشم الشريف احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بـ 300 متقاعدة من منسوباتها خلال السنوات الماضية بحضور المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء الشامان ومنسوبات إدارة التعليم في حفل خطابي أقيم اليوم على مسرح الإدارات النسائية ألقيت خلاله الكلمات الترحيبية والفقرات المنوعة.
وفي كلمته ثمن المدير العام لإدارة التعليم ما قدمته المتقاعدات من عطاء في خدمة رسالة التعليم التي تعد أشرف المهن في التاريخ, مقدما باسمه واسم منسوبي تعليم تبوك الشكر والعرفان لهن , متمنياً لهن التوفيق بحياتهن المستقبلية. فيما قالت المساعدة للشؤون التعليمية في كلمتها أن الحفل التكريمي يأتي تقديرًا من إدارة تعليم تبوك للمتقاعدات, مشيرة إلى ما تحمله كل واحدة منهن من خبرة تراكمية ثرية تشكلت من رحلة عطاء طويلة في الميدان التعليمي. وفِي كلمة المتقاعدات أكدت نورة العطار وسناء العلاوي أن التقاعد ليس إلا بداية جديدة لعطاء بلا قيود وانطلاقة جديدة لتحقيق المزيد من الإنجازات ونقل الخبرا
بما يتوافق مع مرحلة ما بعد التقاعد. وفي ختام حفل التكريم وزعت الشهادات التقديرية وقلادات التعليم على المتقاعدات.
إدارة تعليم تبوك تكرم المتقاعدات من منسوباتها
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - منيفة العنزي
برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبو هاشم الشريف احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بـ 300 متقاعدة من منسوباتها خلال السنوات الماضية بحضور المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء الشامان ومنسوبات إدارة التعليم في حفل خطابي أقيم اليوم على مسرح الإدارات النسائية ألقيت خلاله الكلمات الترحيبية والفقرات المنوعة.
برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبو هاشم الشريف احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بـ 300 متقاعدة من منسوباتها خلال السنوات الماضية بحضور المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء الشامان ومنسوبات إدارة التعليم في حفل خطابي أقيم اليوم على مسرح الإدارات النسائية ألقيت خلاله الكلمات الترحيبية والفقرات المنوعة.
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