أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة نشاط الطالبات وبمساندة إدارة الإشراف التربوي ومكاتب التعليم مبادرة نحن معكِ ( لا للدروس الخصوصية ) حيث تأتي المبادرة بإعداد دروس التقوية لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، فيما استقبلت في يومها الأول مساء الأربعاء ٧ / ٨ / ١٤٣٨ هـ 370 طالبة قدمتها 32 معلمة ومشرفة متطوعات للتدريس من الساعة 5 بعد العصر إلى الساعة 8 مساء ولمدة أسبوع، وذلك في أندية الحي المسائية ومركز تدريب نشاط الطالبات، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي والتي عبرت عن مدى سعادتها برؤية بناتنا الطالبات يستفدن من شرح المتطوعات للدروس وأكدت على حرص تعليم مكة على تقديم الرعاية والاهتمام للطالبات خاصة في فترة الاختبارات ومساندة أولياء الأمور ومشاركتهم ؛ للاستغناء عن الدروس الخصوصية والمكلفة، و ختمت الزيارة بالدعاء للطالبات بالتوفيق والنجاح المتميز وشكر المتطوعات من منسوبات التعليم.
ومن جانبها أبانت مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي على أن مثل هذه المبادرة تأتي لمعالجة الرفع من المستوى التحصيلي للطالبات والتعزيز المعنوي لهن مؤكدة بأنهن في أيدي أمينة وأنهن لسن وحدهن ، فكلنا نقف بجانبهن استعدادًا للاختبارات.
جدير بالذكر بأن المبادرة جاءت بتوجيه من المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي، حيث أهاب بالاهتمام بالطالبات ووضع خطة للاستغناء عن الدروس الخصوصية في مرحلة ماقبل الاختبارات ومساعدة الطالبات بتفعيل دروس تقوية في مختلف التخصصات منها ( الرياضيات ، الكيمياء، العلوم ، الفيزياء ، الانجليزي ).