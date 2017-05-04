أكد مساعد مدير تعليم منطقة مكة المكرمة للشؤون المدرسية الأستاذ محمد بن أحمد المدخلي على أهمية التوعية والتثقيف الصحي في المجتمع بشكل عام وفي المجتمع المدرسي على وجه الخصوص بكافة الأمراض بهدف الوقاية من الأمراض وتلافي الإصابة بها .
جاء ذلك خلال تدشين الاحتفال الخاص بالتثقيف عن التهاب الكبد الفيروسي الذي أقامته مستشفى حراء العام تحت شعار ( كبد سليم … يوم مشرق ) ضمن حملة الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض التهاب الكبد الفيروسي .
وأضاف المدخلي بأن مدارس تعليم مكة سباقة دوماً إلى المشاركة وتفعيل التثقيف الصحي في كافة المناسبات الصحية العالمية , وفي هذه المناسبة بالذات نظراً لأهميتها , حيث يتم التعريف بالمرض ومسبباته وطرق الوقاية منه بهدف تعزيز صحة المجتمع المدرسي وجعل المدارس مصدر إشعاع صحي , وذلك من خلال الإذاعة المدرسية واستغلال حصص النشاط لدعم الفعاليات بالإضافة إلى إقامة محاضرات طبية توعوية تحتضنها المدارس وتقدم من خلالها المعلومات الطبية بشكل علمي بما يضمن تحقيق الفائدة والتوعية لأكبر شريحة ممكنة .
وامتدح المدخلي التعاون الدائم بين إدارة تعليم مكة ممثلةً في الشؤون الصحية المدرسية ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة في تنفيذ البرامج الصحية الهادفة خلال الفترة الماضية .
وكانت مستشفى حراء العام قد أقامت يوماً تثقيفياً عن التهاب الكبد الفيروسي بمركز مكة مول التجاري تحت شعار (كبد سليم .. يوم مشرق ) ضمن حملة للاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض التهاب الكبد الفيروسي .
وقد استهدف النشاط توعية المواطنين والمقيمين عن المرض بمشاركة نخبة من الأطباء , حيث شارك الدكتور المعتز هاشم استشاري الكبد والمناظير والجهاز الهضمي بمحاضره للتعريف بأمراض الكبد الفيروسي بأنواعه والأعراض المصاحبة وكيفية الوقاية منها، وتطرق إلى أهمية التزام المرضى بتناول الأدوية بانتظام وعمل الفحوصات بصفة دورية للوصول إلى نتائج مرضيه بإذن الله وأهمية الفحوصات الدورية للمرضى , مع تبيان أهمية مراجعة المستشفيات عند وجود حالات مُصابة بالمرض وتوعية المقبلين على الزواج بالحلول واللقاحات المتوفرة . بينما شارك الدكتور عبدالرحمن كنعان استشاري الجهاز الهضمي بمحاضرة ثانية عن الممارسات الخاطئة في المدارس , فيما شاركت الدكتورة أشواق الصحفي بمحاضرة عن التهاب الكبد الفيروسي نوع أ , ثم تمت الإجابة على استفسارات الحضور وتوزيع الجوائز عليهم .
من جهته أوضح رئيس نادي الجهاز الهضمي بمكة المكرمة واستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير الدكتور/ طلال محمد كريمة بأن هذه الحملات التوعوية تهدف إلى رفع ثقافة المجتمع للتعرف على المرض والتعايش معه إضافةً إلى الوقاية منه , مشيراً إلى أن استمرار تكثيف هذه الحملات سينعكس على تحسين نمط حياة الأفراد الصحية ليكونوا شركاء في الخطة العلاجية.