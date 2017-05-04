احتفت مدرسة زمزم الابتدائية بمكة صباح يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/٨/٧ باليوم الخليجي لصعوبات التعلم 2017 وذلك من خلال تنفيذ برنامج إذاعي متعلق بصعوبات التعلم ومفهومه وخصائصه ….
كما أقيمت العديد من البرامج في مقر صعوبات التعلم احتفاء بهذه المناسبة
وأثناء الاحتفاء كرمت قيادة المدرسة متدربي صعوبات التعلم أ/عبدالله الخطابي وأ/وليد الشريف وطلاب صعوبات التعلم.
كان ذلك بإشراف معلم صعوبات التعلم أ/عمر الأنصاري وبتوجيه من قائد المدرسة أ/ عامر اللحياني ووكيليها أ/إبراهيم الحربي وأ/ عادل الغامدي .
مدرسة زمزم بمكة تحتفي باليوم الخليجي لصعوبات التعلم 2017
مدرسة زمزم بمكة تحتفي باليوم الخليجي لصعوبات التعلم 2017
صحيفة التعليم : مكة المكرمة .
احتفت مدرسة زمزم الابتدائية بمكة صباح يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/٨/٧ باليوم الخليجي لصعوبات التعلم 2017 وذلك من خلال تنفيذ برنامج إذاعي متعلق بصعوبات التعلم ومفهومه وخصائصه ….
احتفت مدرسة زمزم الابتدائية بمكة صباح يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/٨/٧ باليوم الخليجي لصعوبات التعلم 2017 وذلك من خلال تنفيذ برنامج إذاعي متعلق بصعوبات التعلم ومفهومه وخصائصه ….
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