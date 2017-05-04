رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بالمنطقة مساء أول أمس احتفال مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك بتخريج الدفعة الـ 23 من طلابها للعام الدراسي 1437-1438هـ , وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس بتبوك, بحضور وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق أحمد بن مبروك الحجيلي ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن احمد الخريصي و مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين ووجهاء وأعيان المنطقة وعدد من الأهالي وآباء وأمهات الطلاب والطالبات. وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي ، ثم بدء الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى عدد من الطلاب قصيدة ترحيبية بسمو أمير المنطقة , بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالبة رغد الأحمدي والطالب عبدالرحمن صياح باللغة الأنجليزية , حيث رحبا بسمو أمير المنطقة , معربين عن شكرهما لسموه على رعايته لحفل التخرج , مشيرين إلى أن المدارس حققت هذا العام إنجازات تربوية وتعليمية على المستوى الوطني والعربي والعالمي . ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن رؤية المملكة 2030. عقب ذلك ألقت الدكتورة فاطمة الطلحى كلمة أولياء الأمور شكرت فيها سمو أمير المنطقة على تشريفه الحفل, وهنأت الخريجين من هذا الصرح العلمي , داعية في ختام كلمتها التوفيق والسداد للجميع , وأن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه في ظل القيادة الرشيدة – وفقها الله- . ثم بدأت مسيرة الخريجين , بعدها كرّم سمو أمير المنطقة الطلاب المتفوقين بالمدارس والبالغ عددهم 22 طالباً وطالبة , ثم ألتقطت الصور التذكارية لسموه مع الخريجين. وقال سمو أمير منطقة تبوك في تصريح صحفي عقب الحفل : في مثل هذه المناسبات نرى الفرحة في أعين أبنائنا الخريجين من الطلاب والطالبات , وهي فرحة وطن وهي فرحة كبيرة ومناسبة مبهجة وهم يتخرجون الآن من المدارس ويتوجهون إلى ما هو أعلى حتى يكملوا مسيرتهم التعلمية, متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح. عقب ذلك قص سموه شريط المعرض السنوي للمدارس الذي يضم أعمال فنية للطلاب والطالبات لهذا العام , وتجول سموه في أرجاء المعرض واستمع لشرح من الطلاب عن هذه الأعمال , وهنأهم على ما تميزت به هذه الأعمال الفنية .
أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخرج الدفعة 23 من طلبة وطالبات مدارس الملك عبدالعزيزالنموذجية
أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخرج الدفعة 23 من طلبة وطالبات مدارس الملك عبدالعزيزالنموذجية
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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