أكد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية الأستاذ محمود بن عبدالله القويحص أن الميدان التعليمي يزخر بالعديد من المواهب في مجال التربية الفنية والتي تحتاج الرعاية والاهتمام من الجميع .
جاء ذلك خلال زيارته لمعرض التربية الفنية “بصيرة” والمقام في معهد النور للكفيفات والذي نظمته وحدة التربية الفنية بمكتب تعليم شمال الرياض وخصص لإبداعات طالبات شمال الرياض ومعهد النور للكفيفات .
وقال القويحص أن مادة التربية الفنية تعد من المواد المهمة التي تعطي الطلاب والطالبات فرصة التعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم بأسلوب فني رائع وفق المدارس الفنية المختلفة مؤكداً أهمية دور معلمي ومعلمات التربية الفنية في توجيه الطلاب والطالبات نحو الأهداف السامية من الفنون التشكيلية المختلفة مبدياً إعجابه بما شاهده من أعمال فنية لطالبات مدارس مكتب الشمال في معرض “بصيرة” بمعهد النور للكفيفات.
وكان مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ محمود بن عبدالله القويحص يرافقه الدكتور فيصل الزهراني أستاذ الفن التشكيلي بجامعة الملك سعود رئيس الجمعية السعودية للفنانين التشكيليين والدكتور أنور أبو عباة مدير إدارة النشاط الطلابي والأستاذ عبدالرحيم آل الشيخ مدير إدارة التربية الخاصة والأستاذ أحمد الأحمري مشرف الإعلام في الإدارة قد تجول مساء الثلاثاء في المعرض والذي ضم أعمالاً فنية لطالبات ٢٢ مدرسة من مكتب الشمال إضافة إلى جناح خاص لأعمال الطالبات الكفيفات.
من جهتها بينت المنظمة للمعرض الفنانة التشكيلية فريال بنت عبدالله الهزاني؛ أن المبادرة كانت فكرة المشرفة التربوية بمكتب التعليم بشمال الرياض عائشة الحارثي؛ وبمشاركة من معلمات التربية الفنية والطالبات، بهدف تسليط الضوء على الكفيفات وإبراز أعمالهن الفنية من خلال إقامة معرض يضم أعمالاً فنية خاصّة للكفيفات والمبصرات.
وأضافت الهزاني؛ يقام هذا المعرض لعرض النتاج الفني لطالبات التعليم العام، وطالبات معهد النور للكفيفات لدروس التربية الفنية، ويهدف إلى تحقيق المساواة في المشاركة الفنية بين التعليم العام وتعليم الكفيفات، وتشجيع الطالبات والمعلمات في عرض الأعمال الفنية، وتعزيز دور المدرسة التنظيمية في دروس التربية الفنية لفئات التعليم العام وتعليم الكفيفات”.
وكان المعرض قد افتتح بحضور مديرة مكتب تعليم الشمال الأستاذ فوزية السبتي حيث قامت بجولة في أرجاء المعرض وما احتواه من عروض كما اطلعت على جناح خصص لإبداعات الطالبات الكفيفات .
يُذكر أن المعرض يستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة التاسعة صباحاً والحضور مخصص للنساء .