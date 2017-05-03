تلقى المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور محمد الشمراني خطاب شكر من سعادة وكيل وزارة التعليم بنات الدكتورة هيا العواد نظير مشاركة عدد من طلاب وطالبات مدارس الطائف في معرض جلوب الدولي الإفتراضي للعلوم لعام 2017 ضمن الفعاليات التي ينظمها المكتب التنفيذي لبرنامج جلوب في الولايات المتحدة.
وقدمت العواد شكرها للمدير العام الدكتور محمد الشمراني ومساعديه للشؤون التعليمية بنين فهاد الذويبي وبنات مها الزايدي ولإدارتي النشاط بنات وبنين ومنسق ومنسقة البرنامج، وللطلاب والطالبات المشاركين في الفعالية ولمعلميهم ومعلماتهم ولقيادات المدارس المشاركة.
العواد تشكر تعليم الطائف على مشاركته في معرض جلوب الدولي
العواد تشكر تعليم الطائف على مشاركته في معرض جلوب الدولي
صحيفة التعليم الإلكترونية : عبدالرحمن الزهراني - الطائف
تلقى المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور محمد الشمراني خطاب شكر من سعادة وكيل وزارة التعليم بنات الدكتورة هيا العواد نظير مشاركة عدد من طلاب وطالبات مدارس الطائف في معرض جلوب الدولي الإفتراضي للعلوم لعام 2017 ضمن الفعاليات التي ينظمها المكتب التنفيذي لبرنامج جلوب في الولايات المتحدة.
تلقى المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور محمد الشمراني خطاب شكر من سعادة وكيل وزارة التعليم بنات الدكتورة هيا العواد نظير مشاركة عدد من طلاب وطالبات مدارس الطائف في معرض جلوب الدولي الإفتراضي للعلوم لعام 2017 ضمن الفعاليات التي ينظمها المكتب التنفيذي لبرنامج جلوب في الولايات المتحدة.
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