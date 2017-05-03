رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم مساء أمس حفل تخريج الدفعة الرابعة عشر من طلاب وطالبات جامعة القصيم من 23 كلية متخصصة بها في القاعة الكبرى بالجامعة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود ومعالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود ووكيل أمارة المنطقة المساعد الدكتور عبد الرحمن الوزان ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر آل طالب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وأهالي الخريجين .
حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاه طالب كلية الشريعة عمر بن فارس العتيبي , تلا ذلك كلمة لعميد القبول والتسجيل بجامعة القصيم فهد بن سليمان الأحمد بين فيها بأن الجامعة تزهو برعاية سمو أمير المنطقة وبحضور سمو نائبه , مبيناً بأنه قد بلغ عدد الخريجين في هذه الدفعة 9452 خريج وخريجة مؤكداً بأن ذلك العدد يشمل 6446 خريج وخريجة بالتخصصات النظرية و 2417 خريج وخريجة في التخصصات العلمية بالإضافة إلى 589 خريج وخريجة في التخصصات الصحية , وأكد بأن جامعة القصيم في هذا العام دفعت بعدد من الخريجين لأول مرة بعدد من الكليات المستحدثة في المنطقة شملت كلية إدارة الأعمال في والنظم الإدارية في محافظة الرس وكلية الهندسة والصيدلة في محافظة عنيزة وكلية العلوم والآداب في محافظة عيون الجواء في تخصص الرياضيات والفيزياء والتربية الخاصة مؤكداً بأنه قد بلغ عدد خريجي الدكتوراه في الجامعة ستة طلاب وطالبات ومرحلة الماجستير 138 طالب وطالبة . بعد ذلك أطلق سمو أمير القصيم مسيرة الخريجين التي قدمت أمامه قرابة 45 طالب في الدراسات العليا و 94 طالب حصلوا على مرتبة الشرف , بعد ذلك فاجأ الطالب مبارك العميريني خلال فقرة قدمت بمكالمة والدته والتي باركت له ولجميع الخريجين مؤكدة بأنهم مستقبل الوطن , ومباركة لهم هذا الصرح الذي قدم وبني لرقي أبناء المنطقة , وتحدث سمو أمير منطقة القصيم إلى والدة الطالب مباركاً لها عبر مكالمة مباشرة مؤكداً بأن هذه فرحة لا تنسى لها ولكل أم وأب على تخرج أبنائهم وبناتهم , مبيناً سموه لها بأنه قد استشعر هذا اليوم كل مراحل حياته عندما كان طالباً وأباً وبعد ما أصبح مسؤولاً عن هؤلاء الخريجين , بعد ذلك قدمت عدد من المداخلات المسجلة لعدد من رجال الحد الجنوبي وهم يباركون لطلاب وطالبات جامعة القصيم تخرجهم وهم يذودون عن حدود الوطن حماية له .بعد ذلك بين معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن الداود , بأن جامعة القصيم بكامل طاقمها وطاقاتها زهت وفرحت بخريجي الدفعة الرابعة عشر , مؤكداً بأن الطلبة والطالبات عكسوا كل جهد وإخلاص وتفاني وجد واجتهاد عبر القاعات ومع الأساتذة وكسبوا المعرفة والتجربة بكل جدية لينالوا شرف وفرحة التخرج مبيناً بأن الجامعة ومنسوبيها تبهج بهم وبمنجزهم الذي سيكون خادماً لوطنهم بكل وطنية ووفاء , مبيناً بأن تشريف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل نائب أمير منطقة القصيم وأهالي المنطقة والآباء هو أكبر داعم للعلم وأهله مؤكداً بأن الجامعة أخذت على عاتقها التعليم والوعي لأبنائها وبناتها , وقدم معالي مدير الجامعة عدد من الرسائل للطلبة الخريجين بعد أن بارك لهم تخرجهم , مؤكداً بأن الوطن بحاجة لهم بقدر حاجتهم له , وأن هذا الوطن هو أكثر الأوطان التي تقدم تسهيلات لطلاب العلم , وأن القيادة الرشيدة تقدم باهتمام بالغ وبشكل متواصل كل دعم لمنبع العلم والمعرفة , وأن عليهم واجب الولاء ومواصلة العطاء لبناء يجب أن يقدموه بأيديهم بعد أن تجاوزوا العقبات ونالوا الدرجات , مؤكداً بأن التخرج لا يعني التوقف عن تطوير النفس ونهل العلم بل المواصلة لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 وأنهم هم من سيجعلها منها واقعاً ملموساً , محذراً الطلاب والطالبات من أصحاب الفكر الضال الذين يوجهون سهامهم نحو عقول الشباب , موصيهم بأن يكونوا صف واحداً مع الوطن ومع بعضهم البعض , وأن يستشعروا المسئولية نحو دينهم ثم وطنهم ليساهم ويشارك ويضع كل فرد منهم بصمة التميز له في هذا الوطن .
وقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم للخريجين مباركة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ مؤكداً سموه بأن هذا اليوم هو يوم الفخر والعزة والسعادة , حينما يقطف المرء ثمره جهده وعظيم صنعه , والتي تنعكس على كل من حوله , مباركاً للأباء والأمهات تخرج أبنائهم , مقدماً لهم كل إكبار وإجلال لكل منجز يحققه أبنائهم وعلى رأسها تخرج الدفعة الرابعة عشر من طلاب جامعة القصيم , مبيناً سموه بأن فرحة الخريج هي فرحة أتمناها كل عام لما لها من شعور وسعادة وإسعاد , وأكد بأنه يستشعر كل إحساس من الخريجين من مشاعر تراودهم للعمل , مطمئناً إياهم بأن العمل قائم على قدم وساق على مشروع توطين الوظائف , وسيتم بإذن الله تقديم كل ما نستطيع لخدمة الخريجين في الإستراتيجية القائمة من قبل وزارة العمل , موجهاً سموه معالي مدير الجامعة بأن يكون هناك يوماً للمهنه في جامعة القصيم , ينطلق مطلع العام لدعوة الشركات والقطاع الخاص لفتح مجال أكبر للطلاب لإيجاد فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة مؤكداً ومشدداً على أن كل شاب وشابه منهم هو إبناً لي , وأن ذلك يشعرني بأنه يجب علي أن أوجد لكل واحد بهم فرصة عمل , مقدماً كل التهاني لمعالي مدير جامعة القصيم الذي أعمل وأياه على أن تحقق هذه الجامعة مزيداً من التطور والتقدم , مستشعراً الحماسة لديه في عمله لإحداث نقلة نوعية كبيرة للجامعة القصيم نحو التقدم والتطور , مؤكداً بأن معاليه يقوم بكل اجتهاد بتقديم العديد من البرامج النافعة والتي ألمسها يوماً بعد يوم , وقدم سموه الشكر والتقدير لوكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس الذين يفخر الإنسان بإنجازاتهم عبر الجوائز والمشاركات العالمية العلمية وعلى مخرجات هذه الجامعة الدائمة لكل مايرفع رأس كل منتمي لها , داعياً سموه لجنودنا البواسل الذين يفدوننا بأرواحهم والذين قدموا لطلاب جامعة القصيم مباركة التخرج وهم على الحد الجنوبي والذين يعكسون لأبنائنا الطلاب كمية الترابط وأروع الأمثلة , مؤكداً سموه بأننا ولله الحمد نحضى بشعب كريم عظيم يدافع بعضه بطرف البلاد ويحتفل بعضه الآخر في وسط البلاد , وهذه من نعم الله داعياً المولى أن يبارك لكل فرد من أفراد الوطن , وأن يحفظ هذا الوطن من كيد الكائدين وشر المفسدين.
أمير القصيم يرعى احتفال تخرج 9452 طالباً وطالبة في جامعة القصيم ووجه بيوماً للمهنة
صحيفة التعليم الإلكترونية : القصيم - راضي الزويد
رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم مساء أمس حفل تخريج الدفعة الرابعة عشر من طلاب وطالبات جامعة القصيم من 23 كلية متخصصة بها في القاعة الكبرى بالجامعة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود ومعالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود ووكيل أمارة المنطقة المساعد الدكتور عبد الرحمن الوزان ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر آل طالب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وأهالي الخريجين .
رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم مساء أمس حفل تخريج الدفعة الرابعة عشر من طلاب وطالبات جامعة القصيم من 23 كلية متخصصة بها في القاعة الكبرى بالجامعة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود ومعالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود ووكيل أمارة المنطقة المساعد الدكتور عبد الرحمن الوزان ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر آل طالب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وأهالي الخريجين .
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