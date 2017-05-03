حظيت إدارة التعليم بمحافظة الرس بشكر وتقدير وزارة التعليم على ماقدمت من دعم لإدارة الأمن والسلامة المدرسية.
وخص المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية بالوزارة الدكتور ماجد بن عبيد الحربي بالشكر والتقدير في خطابه الموجه لادارة تعليم الرس بالشكر والتقدير لمدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية في محافظة الرس بدر بن عبدالله الصويان والمساعدة أحلام بنت فهد المزيد على جهودهما المتميزة في رفع مستوى السلامة المدرسية والحرص على توفير البيئة التعليمية المناسبة والخالية من المخاطر.
جاء ذلك بناء على نتائج التقييم لمستوى السلامة المدرسية في مدارس التعليم العام على مستوى المملكة، والتي تم رصدها من خلال نظام نور للعام الدراسي 37-1438هـ حيث أظهرت التحسن الملموس في مستوى السلامة المدرسية بمدارس التعليم العام (بنين-بنات) والإهتمام بمعالجة الخلل في المدارس الواقعة بالنطاق الحرج ورفع مستوى السلامة بها.
” تعليم الرس ” يحظى بشكر وتقدير الوزارة
صحيفة التعليم الالكترونية : الرس
حظيت إدارة التعليم بمحافظة الرس بشكر وتقدير وزارة التعليم على ماقدمت من دعم لإدارة الأمن والسلامة المدرسية.
حظيت إدارة التعليم بمحافظة الرس بشكر وتقدير وزارة التعليم على ماقدمت من دعم لإدارة الأمن والسلامة المدرسية.
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