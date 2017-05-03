رعى وكيل محافظ محافظة الرس بدر بن محمد العساف حفل التعليم لتكريم المتميزين سلوكياً والمتفوقين في اختبار القدرات (قياس) للمرحلتين المتوسطة والثانوية؛ الذي أقامه قسم التوجيه والإرشاد الطلابي بحضور مدير التعليم بالإنابة خالد بن جايز الحربي في القاعات التعليمية بالإدارة صباح اليوم.
وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم قرأها عبدالله بن خالد الدهلاوي ثم كلمة رئيس قسم التوجيه والإرشاد صالح بن محمد الدبيان تلا ذلك عرضاً لدراسة ميدانية (مسوغات التفوق في القدرات) طرحها المشرف التربوي محمد بن ناصر البطاح. ثم فقرة فارس التميز لعام 1432هـ للطالب سابقاً الوليد بن عبد الرحمن الشايع.
بعد ذلك كرمت ثانوية الملك سعود لحصولها على المركز الأول في القدرات، وثانوية الرس الحاصلة أيضاً على المركز الأول في التحصيلي، كما كرم 48 طالباً متفوقاً في اختبار القدرات (قياس)، و54 طالباً متميزاً سلوكياً، وكرم المعلم علي بن إبراهيم أبو مجارة من مدارس الفكر الأهلية لحصوله على درجة التميز على مستوى الوزارة ثم الطالب هاني بن خالد الحربي من ثانوية الأندلس الحاصل على درجة التميز على مستوى الإدارة أيضاً، كما كرم المشرف على القاعات التعليمية فيصل بن مسعود الحربي، وكان الحفل من تقديم عبدالمجيد بن سليمان الدغيم.
فيما أعرب وكيل محافظة الرس عن شكره لإدارة التعليم بالمحافظة ومنسوبيها على جهودهم الرائعة للارتقاء بأبنائنا الطلاب المميزين بعد رعايته للحفل وقال العساف في تصريح للموقع: “لا شك بأن دور الأسرة مهم في تحقيق النجاح والتميز السلوكي والدراسي لأبنائها، وإدارة التعليم بقيادتها قادرة على الارتقاء بالمسيرة التعليمية” مشدداً على ضرورة جودة التعليم حيث إن هؤلاء الخريجين هم قادة المستقبل لهذا الوطن بإذن الله.