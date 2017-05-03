أقيم بمقر وزارة التعليم بالرياض- فعاليات منتدى “إثراء” للتطوير المهني بعنوان “مهارات الاتصال”، وذلك صباح أمس الثلاثاء (2 مايو 2017) بمشاركة الدكتور إبراهيم البعيز مستشار العلاقات العامة والإعلام والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الجامعية والإعلام بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وبحضور عدد من قيادات وزارة التعليم.
من جانبه، أوضح المدير العام للتدريب بوزارة التعليم الدكتور محمد السديري، أن المنتدى يستهدف في موسمه الأول تطوير مهارات منسوبي الوزارة، وقد تبنى إقامة سلسلة من اللقاءات بلغ عددها 6 لقاءات حتى الآن في هذا العام، وقد تناولت موضوعات مهنية متنوعة، وتولى تقديمها نخبة من الخبراء والمتخصصين.
بدوره، أشار المدير العام للشؤون الإعلامية للمناطق والمحافظات بوزارة التعليم خالد بن راشد الحسينان، إلى أن تناول موضوع الاتصال في المنتدى، يأتي بناءً على حاجة الزملاء والزميلات في قطاع التعليم المستمرة لتناول موضوع الاتصال الفعال، وتذكيرهم بقيم الاتصال وأدواته التي ينعكس أثرها واضحًا على مخرجات وزارة التعليم، سواء كانت مخرجات تربوية تعليمية أو إدارية.
وسيقام الموسم الثاني مطلع العام الدراسي القادم منوها أنه ستتم دراسة نقاط القوة والضعف من خلال لجنة متخصصة بالإدارة وسيتم تعزيزها بضيوف من خارج المملكة لتطوير أعمال المنتدى والإسهام في بلورة وبناء أفكار وبرامج جديدة.