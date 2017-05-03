دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير أمس ، دورات فطن الإلكترونية ” عن بعد ” ، من خلال موقع مدرسة الملك سلمان الافتراضية ، وذلك بحضور مديرة إدارة التدريب والابتعاث بتعليم المنطقة الأستاذة أحلام حبتر.
وأكدت حبتر في كلمة لها حرص إدارة التعليم بالمنطقة ،ممثلة في إدارة التدريب التربوي على تحقيق رؤية تطبيق التدريب عن بعد ليكون دائما للتدريب المباشر ، ومواكبة لمستجدات العصر ، واستثمارا للتقنية في تطوير الإجراءات ، وإثراء العملية التعليمية لتكون مجتمع معرفي متكامل .
من جانبها أوضحت منسقة برنامج فطن في تعليم عسير الأستاذة فاطمة الحسين ،أن الدورات تستهدف الطالبات المنتسبات للمدرسة من داخل وخارج المملكة، وبنات وأسر المرابطين والشهداء ، وتستمر الدورات لمدة ثلاثة أيام تقدم فيها حقائب المهارات الشخصية والاجتماعية “الوعي الذاتي ،والسلوك التوكيدي، و حل المشكلات ” بتنفيذ خبيرات فطن بتعليم عسير وتحت إشراف إدارة التدريب التربوي.