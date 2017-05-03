اوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي انه يمكن المتقدمين لحركة النقل الخارجي قبل يوم الأحد القادم 8/11 إتاحة التعديل على الرغبات بالحذف والإضافة والانسحاب.
واضاف العصيمي بأنه سيتم قبل فتح طباعة الرغبات في يوم الأحد القادم 8/11 إتاحة التعديل على الرغبات بالحذف والإضافة والانسحاب.
الجدير بالذكر أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى – دشن في وقت سابق خدمات شؤون المعلمين في نظام نور؛ معلنًا فتح التقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور على الرابط: noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx
واوضحت الوزارة في تعميم آلية مفاضلة النقل الخارجي للعام الحالي 1438، انه تتم مفاضلة المتقدمين للنقل الخارجي وفق عدة ترتيبات.