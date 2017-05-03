أقيمت بطولة تحمل عنوان “كيف نكون قدوة؟” بمتوسطة جيل الفيصل الأهلية بجدة. وذلك بحضور كل من لاعبي نادي الاتحاد فواز القرني وعمار النجار ، والمتحدث الرسمي للنادي الأهلي أ. ماجد الفهمي بالأضافة للمنسق الاعلامي لمكتب التعليم بالصفا الأستاذ خير الله زربان والمعلق الرياضي أ/راشد المسعري ، وفي ختام البطولة كرمت إدارة المدرسة ضيوف اللقاء وتم تتويج الفريق الفائز بالبطولة .
يذكر أن هذا النشاط الرياضي الذي أقامته إدارة متوسطة جيل الفيصل الأهلية بجدة بقيادة القائد التربوي يحيى بن محمد الزهراني ، يعد جزءا من مجموعة من البرامج الهادفة التي تعنى بتثقيف الطلاب وتوعيتهم من خلال غرس القيم الإسلامية بطريقة محببة في نفوسهم.