يقيم المركز الوطني للقياس مساء غد الأربعاء حفل جائزة قياس للتميز بدورته الخامسة لتكريم الطلاب والطالبات المتميزين والمدارس المتميزة في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي، وذلك في قاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتننتال بمدينة الرياض برعاية معالي رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد بن عبد الله السبتي وحضور المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله وعدد من أصحاب المعالي وقيادات ومسؤولي المؤسسات التعليمية، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.
ويأتي هذا التكريم انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للمركز الوطني للقياس، نشرًا لثقافة القياس بين الطلاب والطالبات والمدارس والمجتمع، ودعمًا للمؤسسات التعليمية؛ لتحقيق وظيفتها المنشودة، وتشجيعًا لها؛ لتوفير بيئة تربوية وتعليمية تسهم في الريادة والتميز، وإذكاء روح المنافسة الشريفة في مجالات التميز العلمي والنهوض بالجهود التنموية في المملكة وصولاً إلى مجتمع المعرفة، وتأكدًا على دور المركز محليًّا وعالميًّا في المجالات العلمية والاجتماعية، وعلى تميز الجائزة من خلال بنائها على أسس ومعايير عالمية.
وسيُكرّم في الحفل اثنا عشر طالبًا وثلاث عشرة طالبـة مـن خريجي الثانوية بقسميها (العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية) الحاصلين على أعلى الدرجات في اختباري القدرات العامة والتحصـيل الدراسي، اللذين أجراهما المركز في العام السـابق لتاريخ الجـائزة، وكذلك المدارس الخمس الأولى (بنين وبنات) المتميزة في تحقيق أعلى متوسط في اختبارات المركز.
“قياس” يكرم غداً المتميزين والمتميزات في اختباري القدرات والتحصيلي
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
يقيم المركز الوطني للقياس مساء غد الأربعاء حفل جائزة قياس للتميز بدورته الخامسة لتكريم الطلاب والطالبات المتميزين والمدارس المتميزة في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي، وذلك في قاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتننتال بمدينة الرياض برعاية معالي رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد بن عبد الله السبتي وحضور المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله وعدد من أصحاب المعالي وقيادات ومسؤولي المؤسسات التعليمية، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.
يقيم المركز الوطني للقياس مساء غد الأربعاء حفل جائزة قياس للتميز بدورته الخامسة لتكريم الطلاب والطالبات المتميزين والمدارس المتميزة في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي، وذلك في قاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتننتال بمدينة الرياض برعاية معالي رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد بن عبد الله السبتي وحضور المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله وعدد من أصحاب المعالي وقيادات ومسؤولي المؤسسات التعليمية، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.
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