تم اليوم افتتاح المدينه التعليميه lingozone3 في الثانوية الأولى بالحوية من قبل مشرفات مكتب التعليم هذا وقد حضر الافتتاح قائدة المكتب الأستاذة زها الخماش ومساعدة الشؤون المدرسية سميحه العدواني. مساعده الشؤون التعليمية رحمه العصيمي ورئيسه قسم اللغه الانجليزيه باداره تعليم الطائف الاستاذه فاطمه الصخيري والمشرفات التربويات ايمان ماياجان وناديه الجودي من مكتب تعليم غرب الطائف . والمشرفه خلود باسبع من مكتب تعليم شرق الطائف. ومجموعه زائرات من معلمات وطالبات مدارس الحويه. حيث احتوت المدينه سبعه اركان تعليميه مصممه بحيث تشابه مواقف حياتيه واقعيه تمارس فيها الطالبات التحدث باللغه الانجليزيه بطلاقه من خلال مشاهد مختلفه ( وكانت مسميات الاركان : عند الطبيب. في الفندق. التسجيل في المعاهد. في المطار. في المطعم. دولتي الحبيبه. وسائل التواصل الاجتماعي) وشاركت فيها ثمان مدارس من مراحل تعليميه مختلفه في مدارس الحويه ومايقارب ٩٤ طالبة و٢٢ معلمة